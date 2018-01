NBA - Cleveland : Derrick Rose espère rejouer jeudi

Le meneur de Cleveland Derrick Rose a dit mercredi qu'il espérait rejouer jeudi après deux mois d'absence à la suite d'une blessure à la cheville gauche. "Je me sens bien, je n'ai pas connu de nouveaux problèmes, j'espère jouer jeudi, on va voir comment je me sens après l'entraînement" de mercredi, a-t-il expliqué.

Rose, 29 ans, n'est plus apparu sur les parquets NBA depuis le 7 novembre. Il a disputé sept matches cette saison sous le maillot de Cleveland avec des moyennes de 14,3 points et 2,6 rebonds par match. L'ancien meneur des Chicago Bulls (2008-16) et des New York Knicks (2016-17) collectionne les blessures, dont deux graves à un genou, depuis qu'il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée de meilleur joueur de la ligue (MVP) en 2011.

Miné par cette nouvelle blessure, il avait obtenu de ses dirigeants de poursuivre sa convalescence loin de Cleveland. Il aurait même songé à quitter l'équipe et à résilier son contrat, voire à mettre un terme à sa carrière, avant de revenir à Cleveland début décembre et de présenter ses excuses à ses coéquipiers. Les Cavaliers sont dans une mauvaise passe: ils ont perdu leurs quatre derniers matches, mais restent 3e de la conférence Est (26 v-17 d).