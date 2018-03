NBA - Golden State : Curry va rejouer

Le meneur de Golden State Stephen Curry va faire son retour vendredi contre Atlanta après deux semaines d'absence en raison d'une blessure à la cheville droite. Curry, 30 ans, s'était tordu la cheville droite, déjà blessée en décembre, le 8 mars et a manqué les six derniers matches de son équipe, qui en a perdu quatre.

"Je me sens bien, j'ai eu deux bonnes semaines de soins et j'ai opté pour la solution la plus sûre afin d'être aussi proche que possible de mon meilleur niveau", a expliqué le double champion NBA. "Je sens qu'il y a encore une différence entre mes chevilles droite et gauche, mais cela ne va pas m'empêcher d'être le joueur que je suis d'habitude sur le terrain, j'ai une totale confiance", a-t-il poursuivi.

En son absence, Golden State (2e, 53 v-18 d) a laissé échapper son grand rival Houston qui caracole en tête de la conférence Ouest avec 58 victoires en 72 matches. "On voit ce que Houston fait en ce moment, cela ne va pas être facile, mais on ne contrôle que ce qu'on peut contrôler", a insisté Curry qui affiche une moyenne de 26,3 points par match, ce qui en fait le septième meilleur marqueur du Championnat 2017-2018.

"Si on veut gagner le titre, il faut que je joue, tout le monde doit jouer, je ne me mets pas plus de pression", a-t-il insisté. Houston et Golden State sont les deux premières équipes de la conférence Ouest qualifiées pour les play-offs, qui débutent le 22 avril.