NBA : Golden State intouchable, Harden empile encore 51 points

Le match : Face aux Warriors, Kuzma n'a pas suffi

Le champion NBA est sur un nuage et ce n'est pas Los Angeles qui l'en fera descendre tout de suite. Privé de Stephen Curry, touché à une cheville, mais avec un Kevin Durant étincelant (33 points, 7 rebonds, 7 passes), les Warriors ont dominé des Lakers (113-106), eux qui restaient sur une impressionnante performance face à Houston (116-122).

Kyle Kuzma, le rookie le plus en vue de ces derniers jours, s'est démené pour Los Angeles et a encore passé la barre des 25 points (27 points, 14 rebonds). Il a également été aidé par un Lonzo Ball auteur de 24 points, 5 rebonds et 5 passes. Mais leur duo n'a pas empêché le leader à l'Ouest d'engranger une onzième victoire de rang. De leur côté, les Lakers pointent à la onzième place.

Le joueur : Harden, 102 points et deux défaites

C'est peu de dire qu'il est rare, dans l'histoire de la NBA, d'enchaîner deux matches à plus de cinquante points. Ça l'est plus encore de les terminer avec deux défaites dans la besace. C'est ce qui est arrivé à James Harden ces trois derniers jours. Après une défaite surprise contre les Lakers, Houston a de nouveau chuté dans la nuit de vendredi à samedi, qui plus est sur son parquet face aux Clippers (118-128).

Toujours privés de Chris Paul ainsi que de Clint Capela, les Rockets s'en sont donc remis comme souvent à la forme de James Harden. Et "The Beard" a conclu la partie avec 51 points (plus 8 passes et 4 rebonds) pour la deuxième fois d'affilée face à un club de Los Angeles. Cela faisait dix ans que la NBA n'avait pas connu ça : en 2007, Kobe Bryant avait réussi une telle performance pour les Lakers.

La performance : Hornets, quand rien ne va…

Il y a des performances qui restent dans les mémoires pour leur côté grandiose. Et puis il y a les performances comme celle de Charlotte cette nuit. Battus pour la deuxième fois d'affilée, les Hornets ont connu un scénario catastrophe en enchaînant les tuiles sur le parquet de Milwaukee (109-104).

Les Frelons ont perdu Dwight Howard après 5 minutes, blessé à l'annulaire, ainsi que Kemba Walker dans le money time, touché à la tête. Le 12e de la Conférence Est menait pourtant de 4 points à 2:30… mais il a encaissé un cinglant 9-0 pour finalement chuter 109-104 face aux Bucks. Ces derniers sont quatrièmes.

L'action décisive : Westbrook à deux secondes du buzzer

Difficile de faire plus décisif que ce panier final de Russell Westbrook cette nuit. Le meneur d'Oklahoma City a empêché le Thunder de filer en prolongation avec Altanta, à la faveur d'un trois points réussi à deux secondes du buzzer (120-117). Westbrook a ainsi permis à OKC d'engranger une troisième victoire de rang dans la Conférence Ouest pour pointer à la cinquième place. Il a également fait grossir ses statistiques avec au final 30 points, 15 passes et 7 rebonds.

Tous les scores