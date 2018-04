NBA - Golden State : Patrick McCaw absent encore au moins quatre semaines

L'arrière de Golden State Patrick McCaw, tombé lourdement sur le dos samedi durant la victoire de son équipe contre Sacramento (112-96), sera encore indisponible au moins quatre semaines, a annoncé jeudi son équipe. "Les examens réalisés jeudi ont confirmé que (McCaw) ne souffrait d'aucun dommage neurologique et qu'il avait des contusions lombaires suite à sa chute", ont indiqué les Warriors. "Il sera examiné à nouveau dans quatre semaines. Son statut pour le reste de la saison et les play-offs n'est pas connu pour le moment et il sera déterminé par l'évolution de sa guérison et la durée des play-offs", ont ajouté les champions NBA en titre.

McCaw, 22 ans, avait été évacué sur une civière samedi dernier et hospitalisé pendant douze heures après être retombé violemment sur le dos. Alors qu'il allait marquer un panier, il a été légèrement et involontairement déséquilibré par le vétéran de Sacramento, Vince Carter. Il affiche des moyennes de 4 points, 1,4 rebonds et 1,4 passes décisives par match.