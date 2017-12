NBA : Kawhi Leonard et les Spurs reprennent doucement leurs marques

Le joueur : Première belle sortie pour Kawhi Leonard

Si San Antonio a parfaitement géré son début de saison en l’absence de son candidat au MVP (22 victoires, 8 défaites sans Leonard), le retour de ce dernier a quelque peu perturbé les joueurs de Gregg Popovich. Ils ont notamment perdu trois des quatre premiers matches disputés par l’ailier All-Star. Ce groupe a appris à jouer autrement tout en prenant de nouveaux automatismes pendant plusieurs semaines. Tout comme Kawhi Leonard, encore un peu juste physiquement après plusieurs mois sans jouer, les Spurs sont en rodage.

La victoire décrochée cette nuit constitue une belle avancée. Aussi bien pour l’équipe que pour le joueur. Il a passé 26 minutes sur le parquet, son temps de jeu le plus important depuis la reprise. Il en a profité pour marquer 21 points. Là encore, c’est un premier record personnel cette saison. Leonard réapprend à fonctionner avec LaMarcus Aldridge, superstar des Spurs pendant les deux premiers mois de la campagne. L’intérieur a ajouté 20 points et leur duo a fait chuter les Nets (109-97). Un premier match référence qui servira peut-être de déclic pour la suite. Cela ne devrait pas trop tarder avant que Kawhi Leonard et San Antonio marchent à nouveau à plein régime.

Le match : Milwaukee va mal et perd encore

Les Chicago Bulls n’ont plus le même visage depuis que Nikola Mirotic a retrouvé la rotation des taureaux. L’Espagnol a d’ailleurs encore inscrit 24 points pour mener son équipe à la victoire cette nuit. Mais si les Bulls ont changé pour le meilleur, les Bucks suivent la direction opposée. Giannis Antetokounmpo a eu beau inscrire 28 points, les siens ont encore perdu. La superstar n’a notamment pas su faire la différence dans le dernier quart (4 petits points).

C’est déjà la cinquième défaite en sept matches pour Milwaukee. Il n’y a pas forcément d’urgence – la franchise est toujours septièmes à l’Est. Mais, derrière, ça pousse. La Conférence est très homogène dans son ventre mou et il est préférable de ne pas perdre trop de plumes lors des affrontements contre les petites équipes. Finalement, les Bucks sont souvent présentés comme une organisation d’avenir mais ils sont encore très irréguliers. Il y a du boulot et beaucoup à apprendre avant de vraiment peser.

La stat : Tobias Harris plus fort que les Pacers

En tout cas dans le premier quart temps. Alors qu’Indiana luttait pour marquer 19 petits points lors des douze minutes inaugurales de la soirée, Harris plantait 21 des 40 points des Pistons. Une belle performance qui donnait le ton du reste de la partie : l’ailier a fini avec 30 pions à 10/11 aux tirs et Detroit s’est facilement imposé.

Le panier de la nuit : Tyson Chandler pour la gagne

0,4 seconde, une remise en jeu, un dunk. Propre. Efficace.

Le dunk de la nuit : Dunk Mitchell se paye les Nuggets

Quelle puissance !

