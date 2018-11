NBA - Kevin Durant remet les Warriors d’aplomb, les Lakers enchaînent vraiment

Cela devait être lui. Kevin Durant, au centre d’une polémique depuis plusieurs jours, a remis Golden State dans le droit chemin en dominant Portland (125 à 97). Les Warriors, toujours privés de Stephen Curry et de Draymond Green, blessés, ont pris le large dès la 2e période et n'ont plus été inquiétés par les Trail Blazers. Kevin Durant a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points, soit un de plus que Klay Thompson. La doublure de Curry, Quinn Cook, a marqué 19 points.

Méconnaissables depuis deux semaines, les Warriors ont retrouvé leur efficacité à trois points (53,1%) et ont dominé leurs adversaires au rebond (42 contre 40). Grâce à cette 13e victoire en vingt matchs, Golden State s'est replacé à la 4e place de la conférence Ouest, tandis que Portland a rétrogradé à la 6e place (12 v-7 d).

Les Lakers à 7 sur 8

De quoi rassurer LeBron James après un début de saison compliqué. Face à Utah, un concurrent direct pour les playoffs, les Lakers sont repartis avec la victoire, la septième en huit matches (90-83). C’est surtout derrière que les hommes de Luke Walton ont fait la différence.

Emmenés par un LBJ encore clutch (22 points, 10 rebonds, 7 passes décisives), épaulé par un Brandon Ingram inspiré (24 points, 6 rebonds), les Lakers peuvent s’appuyer sur cette base de travail pour le reste de la saison.

Grande première pour les Knicks

Les New York Knicks ont pour la première fois cette saison enchaîné deux victoires de suite : deux jours après leur victoire à Boston, ils ont fait tomber (114-109) La Nouvelle-Orléans vendredi. Trois semaines que les spectateurs du Madison Square Garden attendaient ça: les Knicks se sont enfin imposés à domicile et ont donné des raisons d'espérer à leurs supporters.

Pourtant, leur meilleur marqueur Tim Hardaway junior a mal débuté la soirée en ratant ses onze premiers shoots et s'est contenté de sept points, alors que la star des Pélicans Anthony Davis a marqué 33 points. Mais le meneur congolais des Knicks Emmanuel Mudiay a réussi sa meilleure soirée de la saison avec 27 points et a reçu le soutien du "rookie" Allonzo Trier (25 pts).

Le meneur français des Knicks Frank Ntilikina a été limité à 14 minutes de jeu, mais a marqué 5 points, capté deux rebonds et distillé deux passes décisives.

Houston s’arrête là

Le renouveau de Houston a connu un coup d'arrêt : après cinq victoires de suite, les Rockets se sont inclinés 116 à 111 après prolongation face aux Détroit Pistons. Deux jours après une première confrontation remportée par Houston devant son public (126-124), Détroit a pris sa revanche.

Le match a été dominé par le duel explosif et spectaculaire entre les pivots Andrew Drummond (23 pts, 20 rbds pour les Pistons) et Clint Capela (29 pts, 21 rbds pour les Rockets). Les deux stars Blake Griffin et James Harden ne sont pas restés inactifs avec 28 points pour le premier, 33 pour le second. Mais c'est le meneur de Détroit Reggie Jackson qui a fait la différence avec ses 22 points, dont 19 en 4e période et prolongation !

