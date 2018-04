NBA : LeBron James et les Cleveland Cavaliers ont défié les lois de la logique

Le match : Cleveland renverse Washington

LeBron James aime bouleverser l’ordre établi. Comme lorsqu’il bat record sur record, casse des mythes, dépasse des légendes et en vient même à se poser un comme éventuel futur (selon les points de vue) candidat au titre purement honorifique et abstrait de meilleur joueur de tous les temps. Plus de concret, sur le terrain cette fois. Le King est adepte des remontées héroïques et historiques. Ses Cavaliers sont les seuls à avoir effacé un handicap de 1-3 en finales NBA avant de décrocher le titre à l’issue du septième match. Impossible de faire plus fou.

Mais sur un plan purement chiffré, le comeback de cette nuit était le plus improbable - sur une rencontre - de l’immense carrière du bonhomme. Son équipe était menée de 16 points à six minutes de la fin. Dominée par les Wizards de John Wall (28 points, 14 passes). James s’est retrouvé 152 fois dans cette position - plus de quinze points d’écart à six minutes de la sirène - et il a perdu à chaque fois. 152 défaites de rang. Il a brisé la malédiction cette nuit. Malgré 0,5% de chances de sortir vainqueur, il a détruit les probabilités en attaquant le cercle, en shootant de loin, en défendant dur et en distribuant les passes décisives. 13 points, 4 rebonds et 4 passes pour le prodige d’Akron dans les moments les plus chauds du match. Mais aussi une très belle séquence défensive sur Wall dans la dernière minute de la partie.

Il a terminé avec 33 points, 9 rebonds et 14 passes. Aux portes d’un nouveau triple-double. Jeff Green a ajouté 21 points. Ce dernier a d’ailleurs gagné sa place de titulaire pour les play-offs. Les Cavaliers ont été coachés par Tyronn Lue pour la première fois depuis le 17 mars. Ce dernier avait été contraint de laisser sa place plusieurs semaines en raison de problèmes médicaux. Ses hommes ont donc fêté son retour avec une victoire héroïque arrachée au bout du suspense (119-115).

Le joueur : Chris Paul achève les Blazers

En raison de son absence de succès en play-offs (il n’a jamais passé le second tour), Chris Paul est parfois injustement considéré comme un joueur qui craque sous la pression. Pourtant, le meneur All-Star a marqué un paquet de paniers décisifs au cours de sa carrière NBA. Il en a ajouté un autre à sa collection cette nuit. Alors que ses Rockets souffraient contre des Blazers pourtant privés de Damian Lillard (blessé à la cheville), CP3 a délivré les siens en inscrivant le layup pour la gagne à huit dixièmes de la sirène (96-94) !

Paul a d’ailleurs fait un match plein. Il a terminé avec 27 points, 4 rebonds et 5 passes. Une belle performance, rassurante après une dernière sortie mitigée. Le vétéran se remet dans le rythme après avoir manqué cinq des six derniers matches en raison de diverses blessures. Histoire de se chauffer pour les play-offs, là où lui mais aussi James Harden et les Rockets seront vraiment attendus.

Le succès important : Denver peut encore rêver des playoffs

S’il y a un match qu’il ne fallait pas perdre, pour n’importe laquelle des deux équipes, c’était ce choc entre Minnesota et Denver. Parce que chaque rencontre est décisive dans la course aux playoffs. Toutes ont le poids d’un Match 7. La tension était donc à son comble cette nuit et ce sont les Nuggets qui sont sortis vainqueurs (96-100). Ils étaient plus forts. Mentalement. Physiquement. Nikola Jokic a frôlé le triple-double (16 points, 14 rebonds, 9 passes) et Jamal Murray a planté 22 points.

Les deux équipes ont désormais le même bilan : 44 victoires et 35 défaites. Soit juste un revers de plus que les Pelicans et une victoire de moins que les Spurs et le Thunder. La lutte sera serrée jusqu’au bout.

Les Français : Rudy Gobert, parfait

Eux aussi engagés dans cette course infernale à l’Ouest, les joueurs du Jazz se sont mis à l’abri en battant les Clippers (117-95). Le match était là aussi vraiment décisif puisque l’équipe de Los Angeles était elle aussi au contact avec le top huit à l’Ouest. Les playoffs s’éloignent pour les Californiens. Rudy Gobert a été l’un de leurs bourreaux. Le pivot français a inscrit 15 points sans rater le moindre tir (6/6) et il aussi capté 10 rebonds. Ian Mahinmi a compilé 2 points et 2 rebonds lors de la défaite des Wizards contre les Cavaliers.

Nuggets – Timberwolves : 100-96

Pacers – Warriors : 126-106

Bucks – Nets : 111-119

Rockets – Trail Blazers : 96-94

Cavaliers – Wizards : 119-115

Jazz – Clippers : 117-95