Tobias Harris transféré à Philadelphie, les Sixers s'offrent un Big 4

C'est un très joli coup réalisé par Elton Brand. L'ancien joueur, aujourd'hui GM des Philadelphie Sixers, a ramené un nouveau joueur clef à sa franchise. Après avoir fait venir Jimmy Butler, Brand vient d'offrir à Brett Brown un nouveau joueur d'envergure en la personne de Tobias Harris. Avec 20,9 points, 7,9 rebonds et 2,7 passes par match, l'ailier-fort signait tout simplement sa saison la plus prolifique avec les Clippers. Il va apporter de nouvelles options aux Sixers, qui peuvent présenter un joli cinq avec Ben Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, Harris et Joël Embiid.

Les 76ers frappent fort pour cette saison. Mais selon Adrian Wojnarowski – le journaliste d'ESPN qui a, comme toujours, révélé l'information sur Twitter -, Philadelphie ne miserait pas juste sur cet exercice 2018-19. Et aurait dans l'idée de conserver à la fois Jimmy Butler et le désormais ex-Clipper pour construire l'avenir sur un Big 4 alléchant. Ils vont donc devoir s'activer cet été puisque Tobias Harris sera agent libre et Jimmy Butler a une option joueur qu'il pourra décliner pour resigner où il le souhaite.

Dans le cadre de ce transfert, la franchise de Pennsylvanie a aussi récupéré Boban Marjanovic (6,7 pts, 4,2 rbds cette saison) et Mike Scott. De leur côté, les Clippers prennent Wilson Chandler (6,7 pts, 4,7 rbds, 2 pd), Mike Muscala (7,4 pts, 4,3 rbds) et Landry Shamet (8,3 pts). Mais aussi deux tours de draft, dont notamment le 1er choix 2021 de Miami, un atout de poids pour s'activer dans de possibles transferts… Or la franchise californienne espère toujours attirer un gros poisson cet été, avec une priorité annoncée : Kawhi Leonard.