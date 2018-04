Opéré de la cheville gauche, Dirk Nowitzki en a terminé avec son avant-dernière saison

Dirk Nowitzki en a terminé pour cette année. Opéré de la cheville gauche ce jeudi, l'Allemand devrait entamer dans les prochaines semaines sa rééducation. "Dirk Nowitzki a subi un débridement chirurgical à la cheville gauche", ont indiqué les Mavericks dans un bref communiqué. Comme il ne reste plus que trois matches de saison régulière à Dallas, Nowitzki, qui aura 40 ans en juin, ne rejouera pas avant le coup d'envoi de la saison 2018-19, qui devrait normalement être la 21e et dernière saison NBA de sa carrière.

Nowitzki, champion NBA avec Dallas en 2011 et meilleur joueur NBA (MVP) de la saison 2006-07, n'avait pas participé mercredi à la défaite de son équipe à Orlando (105-100). Il a disputé 77 matches cette saison avec des moyennes de 12 points et 5,7 rebonds pour 24,7 minutes de jeu par match. Dallas, en reconstruction, a rapidement perdu tout espoir de participer aux play-offs et occupe la 13e place de la conférence Ouest avec seulement 24 victoires pour 55 défaites.