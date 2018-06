Où va atterrir Doncic ? Okobo sera-t-il choisi au 1er tour ? Nos prévisions pour la draft 2018

1. Phoenix Suns : DeAndre Ayton

Pivot formé à Arizona (NCAA)

Taille : 2,16 mètres (envergure : 2,27m)

Poids : 118 kilos

Âge : 19 ans (23 juillet 1998)

Stats 2017-2018 : 35 matches, 20,1 points, 61% aux tirs, 34% à trois points (1 tentative par match), 73% aux lancers-francs, 11,6 rebonds, 1,9 block en 33 minutes

Comparaisons : Patrick Ewing, DeMarcus Cousins, Karl-Anthony Towns

Spécialité : Vraie force à l’intérieur

Forces : Qualités athlétiques, taille, mix de puissance et d’agilité, shooteur potentiel

Faiblesses : Instincts défensifs et constance dans l’intensité

Pourquoi ce choix ? Quand un pivot dominant de 2,16 mètres, capable de shooter de loin, se présente à la draft, vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser filer. DeAndre Ayton est, potentiellement, l’arme ultime du basketball. En plus, c’est une star locale dans l’Arizona, Etat où sont implantés les Suns et où il a donc fait ses gammes à l’université. Le mariage parfait.

Quelle autre option ? Luka Doncic ! Parce que dans cette NBA, les équipes ne sont plus construites autour des pivots mais de la ligne arrière. Ayton sera-t-il suffisamment fort pour entraîner une nouvelle révolution du jeu ?

DeAndre AytonGetty Images

2. Sacramento Kings : Luka Doncic

Arrière-meneur du Real Madrid (Liga ACB et Euroleague)

Taille : 1,98 mètres

Poids : 99 kilos

Âge : 19 ans (28 février 1999)

Stats 2017-2018 : 61 matches, 14,5 points, 45% aux tirs, 30% à trois points (4,8 tentatives), 80% aux lancers-francs, 5,2 rebonds, 4,6 passes, 1,1 steal en 25 minutes

Comparaisons : Drazen Petrovic, Manu Ginobili, James Harden

Spécialité : Playmaker complet et ultra talentueux

Forces : Vision du jeu, vista, handle, touché et technique

Faiblesses : Léger déficit athlétique en comparaison avec les mastodontes NBA

Pourquoi ce choix ? Parce qu’il s’agit là du joueur européen potentiellement (le terme est important) le plus doué de l’Histoire. Un basketteur surdoué, béni par les dieux de la balle orange. Il sait absolument tout faire sur un terrain.

Quelle autre option ? Boycotter Luka Doncic serait une erreur… mais les Kings peuvent éventuellement miser sur Marvin Bagley s’ils s’estiment déjà chargés en jeunes talents sur les lignes arrières (De’Aaron Fox, Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic).

Real Madrid's Slovenian Luka Doncic (C-7) jumps over the barrier as the team celebrates their 85-80 win over Fenerbahce in the Euroleague Final Four finals basketball match between Real Madrid and Fenerbahce Dogus Istanbul at The Stark Arena in Belgrade oGetty Images

3. Atlanta Hawks : Marvin Bagley III

Intérieur formé à Duke (NCAA)

Taille : 2,11 mètres (envergure : 2,15m)

Poids : 107 kilos

Âge : 19 ans (14 mars 1999)

Stats 2017-2018 : 33 matches, 21 points, 61% aux tirs, 39% à trois points (1,8 tentative), 62% aux lancers-francs, 11,1 rebonds en 33 minutes

Comparaisons : Amar’e Stoudemire, Zach Randolph, Michael Beasley

Spécialité : Intérieur très athlétique

Forces : Joueur énergique, monté sur ressort, mobile, agilité

Faiblesses : Corps taillé entre deux positions

Pourquoi ce choix ? Parce que c’est le troisième joueur le plus talentueux de cette promotion. Il a été un peu oublié depuis la fin de la saison universitaire parce que, sans match, les scouts n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent que les mensurations des prospects. Et les siennes ne sont pas démesurées. Mais il affichait de meilleures statistiques que DeAndre Ayton à la fac malgré une concurrence plus relevée et malgré le fait qu’il soit quasiment un an plus jeune.

Quelle autre option ? Peut-être un joueur dont le profil semble mieux taillé pour la NBA comme Jaren Jackson Jr, Mohamed Bamba ou Michael Porter Jr. Marvin Bagley III semble un peu petit pour jouer pivot et pas assez appliqué en défense pour chasser des intérieurs fuyants sur le poste d’ailier-fort.

Marvin Bagley IIIGetty Images

4. Memphis Grizzlies : Michael Porter Jr

Ailier formé à Missouri (NCAA)

Taille : 2,11 mètres (envergure : 2,13m)

Poids : 97 kilos

Âge : 19 ans (29 juin 1998)

Stats 2017-2018 : 3 matches, 10 points, 33% aux tirs, 30% à trois points (3,3 tentatives), 77% aux lancers-francs, 6,7 rebonds, 1 steal en 17 minutes

Comparaisons : Harrison Barnes, Keith Van Horn, Kevin Durant, Otto Porter Jr

Spécialité : Ailier shooteur athlétique

Forces : Taille, jeu sans ballon, potentiel offensif, shoot

Faiblesses : Santé, manque de puissance, engagement, sélection de tir

Pourquoi ce choix ? Michael Porter Jr était considéré comme le meilleur joueur de sa génération à sa sortie du lycée. C’est une superstar en puissance qui a les atouts pour briller dans la NBA actuelle grâce à sa taille, à son adresse extérieure et à son sens du scoring. Il est toujours délicat de faire l’impasse sur un joueur avec un tel potentiel. Les stars de Memphis (Marc Gasol et Mike Conley) sont vieillissantes, il peut incarner l’avenir de la franchise.

Quelle autre option ? Un joueur avec plus de garanties sur son état de santé. Porter Jr n’a joué que trois matches NCAA en raison d’une blessure au dos. Il aussi eu des douleurs à la hanche qui l’ont poussées à annuler des séances d’entraînements avec les franchises la semaine dernière. Mo Bamba ou Jaren Jackson Jr sont des alternatives crédibles à ce stade de la draft.

Michael Porter JrGetty Images

5. Dallas Mavericks : Mohamed Bamba

Pivot formé à Texas (NCAA)

Taille : 2,16 mètres (envergure : 2,39m)

Poids : 102 kilos

Âge : 20 ans (12 mai 1998)

Stats 2017-2018 : 30 matches, 12,9 points, 54% aux tirs, 27% à trois points (1,7 tentative), 68% aux lancers-francs, 10,5 rebonds, 3,7 blocks en 30 minutes

Comparaisons : Rudy Gobert, Jermaine O’Neal, Tyson Chandler

Spécialité : Protecteur du cercle capable de planter à trois points

Forces : Taille, envergure et coordination pour fermer l’accès au cercle, mobilité, touché, personnalité

Faiblesses : Manque d’intensité, fondamentaux, robustesse

Pourquoi ce choix ? Avec ses 216 centimètres et ses bras gigantesques, Mo Bamba est peut-être le potentiel le plus intrigant de la promotion. Imaginez donc un Rudy Gobert, le tir à trois points en plus. Il n’y est pas encore. Mais la draft, ça se joue sur le fantasme de ce qu’un jeune joueur peut devenir. Et Dallas est toujours en quête d’un nouveau pivot.

Quelle autre option ? Peut-être un pari moins risqué comme Jaren Jackson Jr. Bamba est encore un talent brut qui aura besoin d’une bonne franchise et d’un staff patient pour le développer idéalement.

Mohamed BambaGetty Images

6. Orlando Magic : Trae Young

Meneur formé à Oklahoma (NCAA)

Taille : 1,88 mètre (envergure : 1,92m)

Poids : 82 kilos

Âge : 19 ans (19 septembre 1998)

Stats 2017-2018 : 32 matches, 27,4 points, 42% aux tirs, 36% à trois points (10,3 tentatives), 86% aux lancers-francs, 3,9 rebonds, 8,7 passes, 1,7 steal en 35 minutes

Comparaisons : Stephen Curry, Shabazz Napier, Trey Burke, Aaron Brooks, Mike Bibby

Spécialité : Meneur-scoreur ultra offensif

Forces : Crossovers, vitesse, capacité à shooter de n’importe où, vision du jeu

Faiblesses : Manque de taille et de puissance, prise de décisions parfois hasardeuses

Pourquoi ce choix ? Parce que Trae Young était le joueur le plus excitant de la saison en NCAA ! Il a d’ailleurs terminé meilleur marqueur et meilleur passeur du championnat universitaire lors de sa première (et donc unique) année sur les bancs de la faculté. Il y a plusieurs interrogations autour de son jeu ou de son potentiel réel au plus haut niveau mais il est tellement doué que ça peut valoir le coup de tenter le pari. Surtout pour Orlando qui se cherche un meneur.

Quelle autre option ? Là encore un choix plus sûr comme Jaren Jackson Jr, moins flamboyant mais avec moins de questions sur sa capacité à être performant en NBA.

7. Chicago Bulls : Jaren Jackson Jr

Intérieur formé à Michigan State (NCAA)

Taille : 2,11 mètres (envergure : 2,24m)

Poids : 110 kilos

Âge : 18 ans (15 septembre 1999)

Stats 2017-2018 : 35 matches, 10,9 points, 51% aux tirs, 39% à trois points (2,7 tentatives), 79% aux lancers-francs, 5,8 rebonds, 3 blocks en 21 minutes

Comparaisons : Myles Turner, Taj Gibson

Spécialité : Intérieur défensif polyvalent

Forces : Protection du cercle, mobilité et vitesse latérale pour sa taille, pourcentages intéressants aux tirs

Faiblesses : Manque de moves au poste bas, inconsistant aux rebonds

Pourquoi ce choix ? Parce que c’est sans doute l’un des paris les plus sûrs de la draft après les deux cracks que sont Ayton et Doncic. Ses qualités – capacité à étirer le jeu et polyvalence défensive – sont parfaitement en adéquation avec ce que les franchises recherchent. Jaren Jackson Jr était même souvent annoncé en troisième position. Son potentiel offensif moins spectaculaire que celui d’autres joueurs pourraient éventuellement le faire descendre à la draft. Mais les Bulls ont justement besoin d’un intérieur capable de palier les lacunes défensives de Lauri Markkanen. Les deux feraient parfaitement la paire.

Quelle autre option ? Peut-être l’un des deux Bridges, Mikal ou Miles, à savoir un ailier avec un peu plus de talent offensif. Les Bulls sont légers sur les postes deux et trois.

8. Cleveland Cavaliers : Wendell Carter Jr

Pivot formé à Duke (NCAA)

Taille : 2,08 mètres (envergure : 2,25m)

Poids : 117 kilos

Âge : 19 ans (16 avril 1999)

Stats 2017-2018 : 37 matches, 13,5 points, 56% aux tirs, 41% à trois points (1,2 tentative), 73% aux lancers, 9,1 rebonds, 2 passes, 2,1 blocks en 26 minutes

Comparaisons : Al Horford, Antonio McDyess, Mo Speights

Spécialité : Intérieur complet et moderne

Forces : Polyvalence offensive et défensive, solide rebondeur

Faiblesses : Léger déficit athlétique

Pourquoi ce choix ? Parce qu’il est clairement le meilleur joueur parmi les prospects encore disponibles. Wendell Carter Jr est peut-être le jeune basketteur le plus sous-estimé de cette cuvée. Il n’a peut-être pas un avenir de star en NBA mais il est taillé pour s’affirmer comme un bon joueur de rotation.

Quelle autre option ? N’importe quel joueur réclamé par LeBron James.

9. New York Knicks : Mikal Bridges

Ailier formé à Villanova (NCAA)

Taille : 2,01 mètres (envergure : 2,15m)

Poids : 95 kilos

Âge : 21 ans (30 août 1996)

Stats 2017-2018 : 40 matches, 17,7 points, 51% aux tirs, 43% à trois points (6 tentatives), 85% aux lancers, 5,3 passes, 1,3 steal, 1,1 block en 32 minutes

Comparaisons : Robert Covington, Eddie Jones, Tony Snell

Spécialité : Un joueur capable de défendre et de shooter à trois points prêt à avoir un impact en NBA

Forces : Altruiste, compétiteur, capable de shooter dans différentes configurations

Faiblesses : Handle à développer

Pourquoi ce choix ? Mikal Bridges est le joueur de complément idéal en NBA. Avec son expérience (deux titres NCAA en trois ans), il est susceptible d’être bon dès ses débuts dans la ligue.

Quelle autre option ? Son homonyme (aucun lien de parenté), Miles Bridges, un peu plus jeune mais aussi plus athlétique.

10. Philadelphia Sixers : Miles Bridges

Ailier-intérieur fuyant formé à Michigan State (NCAA)

Taille : 2,01 mètres (envergure : 2,04m)

Poids : 104 kilos

Âge : 20 ans (21 mars 1998)

Stats 2017-2018 : 34 matches, 17,1 points, 45% aux tirs, 36% à trois points (5,7 tentatives), 85% aux lancers-francs, 7 rebonds, 2,7 passes en 31 minutes

Comparaisons : Derrick Coleman, Tobias Harris, Deshaun Thomas

Spécialité : Un ailier capable de créer du liant entre les lignes

Forces : Moteur, explosif, bon finisseur près du cercle

Faiblesses : Taille pour son poste, handle à développer

Pourquoi ce choix ? Miles Bridges a tout d’un joueur de complément idéal pour les équipes ambitieuses comme Philadelphia. Il a même le potentiel pour devenir un peu plus que ça s’il parvenait à travailler ses points faibles, notamment son aisance en dribble.

Quelle autre option ? Un meilleur shooteur comme Kevin Knox peut éventuellement intéresser les Sixers mais la franchise veut gagner le plus tôt possible et Miles Bridges est plus mûr après avoir passé deux ans à l’université.

11. Charlotte Hornets : Kevin Knox, un jeune talent capable de se développer en machine à scorer.

12. Los Angeles Clippers : Collin Sexton, un meneur dynamique capable de briller en attaque comme en défense. Peut-être même trop dynamique.

13. Los Angeles Clippers : Robert Williams, un DeAndre Jordan 3.0.

14. Denver Nuggets : Lonnie Walker IV, un arrière explosif capable de transpercer des défenses balle en main.

15. Washington Wizards : Zhaire Smith, un athlète incroyable et probable futur candidat au concours de dunks.

16. Phoenix Suns : Shai Gilgeous-Alexander, un meneur aux dimensions démesurées qui rappelle Shaun Livingston.

17. Milwaukee Bucks : Aaron Holiday, le petit frère de Jrue et Justin, deux autres joueurs NBA respectivement aux Pelicans et aux Bulls.

18. San Antonio Spurs : Troy Brown Jr, un ailier capable de peser des deux côtés du parquet.

19. Atlanta Hawks : Elie Okobo

Cocorico ! Le seul Français de la draft 2018. Elie Okobo a séduit les scouts au point d’être considéré comme "potentiellement le meilleur meneur de la promotion" par le site spécialisé The Ringer. Il en est encore loin. Mais son profil colle parfaitement avec la NBA d’aujourd’hui. Le natif de Bordeaux est un scoreur, comme en attestent ses 44 points passés lors d’un match de playoffs cette saison ! Sa cote n’a cessé de grimper depuis. Le joueur passé par Pau-Orthez est convoité et il a une belle carte à jouer dans la plus grande ligue du monde.

Elie Okobo avec l'équipe de FranceGetty Images

20. Minnesota Timberwolves : Chandler Hutchison, un joueur sous-coté en raison de son âge (22 ans) qui fera les beaux jours de la franchise qui met la main dessus.

21. Utah Jazz : Keita Bates-Diop, un ailier costaud et technique susceptible de jouer sur plusieurs postes.

22. Chicago Bulls : Jerome Robinson, une machine à shooter forcément intéressante à l’époque où les tirs à trois-points sont de plus en plus recherchés.

23. Indiana Pacers : Kevin Huerter, un arrière assez longiligne comparé à Klay Thompson en raison de sa capacité à planter de (très) loin.

24. Portland Trail Blazers : Khyri Thomas, encore un shooteur sauf que celui-ci est aussi capable de défendre.

25. Los Angeles Lakers : Dzanan Musa, la petite pépite venue de Bosnie. Un sacré scoreur.

26. Philadelphia Sixers : Grayson Allen, le joueur le plus détesté des Etats-Unis. Un basketteur vicieux mais aussi un basketteur doué.

27. Boston Celtics : Jacob Evans, le profil de la bonne affaire réalisée en fin de premier tour. Un ailier polyvalent parfait pour Boston.

28. Golden State Warriors : Donte DiVincenzo, le héros de la dernière finale NCAA et un shooteur de plus à Golden State.

29. Brooklyn Nets : Mitchell Robinson, une énigme. Un pivot lycéen qui n’a pas joué à la fac.

30. Atlanta Hawks : Moritz Wagner, un shooteur grand, blanc et allemand. Mais ce n’est pas Dirk Nowitzki.