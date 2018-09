Parker a fait ses débuts sous le maillot de Charlotte

Le meneur français a passé neuf minutes sur le parquet et n'a pas marqué lors de la victoire 104 à 97 de sa nouvelle équipe contre Boston. Comme largement anticipé, Parker, doublure du meneur-star de Charlotte Kemba Walker, a passé une grande partie de la soirée sur le banc afin de permettre aux jeunes joueurs de l'effectif des Hornets d'avoir du temps de jeu.

"TP", 36 ans, a retrouvé sur le parquet son ancien partenaire en équipe de France Nicolas Batum à qui il a distillé sa seule passe décisive de la soirée pour un panier à trois points qui a propulsé Charlotte en tête en fin de 3e période. Batum a lui terminé la rencontre avec dix points, six rebonds et six passes décisives en 24 minutes.

Cette rencontre a par ailleurs permis à deux joueurs de Boston, Gordon Hayward et Kyrie Irving, de rejouer après une longue absence. Hayward qui a marqué 10 points en 23 minutes de jeu, s'était blessé gravement à une cheville en octobre dernier dès la 3e minute du premier match de la saison dernière pour se débuts sous le maillot des Celtics. Irving avait été contraint de mettre un terme à sa saison en mars pour se faire opérer d'un genou. Il a inscrit 9 points, capté quatre rebonds et réussi trois passes décisives en 22 minutes. La saison 2018-19 débute le 16 octobre.