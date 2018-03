Portland est devenu une machine à gagner

Le match : Portland éloigne LA des playoffs

Et une de plus. A domicile, à l’extérieur, fatigués par un match de la veille ou non, les Trail Blazers enchaînent les victoires avec une aisance assez déconcertante. Cette nuit, ce sont les Clippers qui ont fait les frais (122-109) de l’équipe la plus chaude du moment. Et contrairement aux premiers succès de cette belle série en cours, ce n’est pas seulement Damian Lillard qui a fait la différence. Le meneur All-Star n’a même pas eu à forcer son talent. Il a inscrit 22 points à 6/13 aux tirs. Le danger est venu d’un peu partout. C.J. McCollum a ajouté 21 unités, tout comme Mo Harkless. Et Jusuf Nurkic a compilé 17 pions et 12 rebonds. C’est dans ces moments là que Portland fait vraiment peur. Peur aux équipes qui devront croiser sa route en playoffs.

L’effectif est enfin digne de sa masse salariale (la cinquième plus lourde de la ligue en début de saison avant le transfert de Noah Vonleh début février). Et les Blazers continuent de renforcer leur position au classement. Ils sont pour l’instant troisièmes avant de jouer quatre matches compliqués. Ils vont affronter Houston, Boston, Oklahoma City puis New Orleans. Leur place sur le podium pourrait même être validée – enfin, presque – en cas de victoire contre le Thunder.

Le joueur : Cinq triple-doubles de suite pour Westbrook

Oklahoma City est peut-être la seule équipe en mesure de chiper la troisième place aux Blazers. Et pour cause, elle est menée par un homme en mission : un certain Russell Westbrook. On ne sait pas si le MVP en titre veut vraiment gagner des matches ou simplement valider un triple-double de moyenne une deuxième saison de suite (ce qui serait une première dans l’Histoire de la ligue). Sans doute les deux. De toute façon, l’un ne va pas vraiment sans l’autre. Le Thunder gagne 80% des matches au cours desquels sa superstar compile un triple-double.

Nouvel exemple dimanche soir, contre Toronto. OKC a mis fin à une série de onze succès de suite des Raptors (132-125). Grâce à Westbrook. Le meneur d'OKC a donc terminé avec 37 points, 13 rebonds, 14 passes décisives et plusieurs actions décisives sur la fin de match. A noter que la dernière minute a été marquée par trois expulsions côté Toronto (DeMar DeRozan, Serge Ibaka et Dwane Casey), dont celle complètement injustifiée du coach des Canadiens. Les arbitres ont cru que Casey les avait insultés alors qu’il s’agissait en réalité d’un fan situé derrière lui…

Le chat noir : Derrick Rose a-t-il encore un avenir ?

L’ancien MVP a fait son meilleur match depuis son arrivée aux Timberwolves cette nuit. Il a marqué 14 points à 6/11 aux tirs avec trois passes. Mais l’équipe du Minnesota s’est inclinée contre Houston. Malgré un talent individuel indéniable, Derrick Rose n’est plus taillé pour cette ligue. Il n’est pas adroit de loin, il ne défend pas, ne crée pas vraiment de jeu et il a besoin de la balle pour exister. Les Wolves ont été dominés de 38 points lors des 52 minutes disputées par D-Rose depuis sa signature au club. Moche.

La tendance : Le classement se précise à l’Ouest

Avec les défaites des Clippers et des Wolves ainsi que les victoires des Blazers, du Thunder et des Pelicans (contre une équipe bis de Boston), on commence à y voir plus clair au sein de la Conférence Ouest. Portland et Oklahoma City sont les deux équipes en course pour la troisième place avec respectivement 44 et 43 victoires. Ils ont creusé l’écart avec quatre franchises qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Dans l’ordre : New Orleans, Utah, San Antonio et Minnesota. Tous à 40 victoires. A priori, si elles ne s’écroulent pas, ces formations sont bien partis pour faire les playoffs étant donné que Denver (neuvième, 38 succès) et les Clippers (dixièmes, 37 victoires) accusent légèrement le coup.

Tous les scores

Raptors – Thunder : 125-132

Pelicans – Celtics : 108-89

Timberwolves – Rockets : 120-129

Clippers – Trail Blazers : 109-122