Victime d'une rechute de sa blessure au quadriceps, Kawhi Leonard absent pour une durée indéterminée

La galère continue pour Kahwi Leonard, qui a rechuté de la blessure au quadriceps droit et dont la durée d'absence est indéterminée... "Kawhi Leonard sera indisponible pour une période indéterminée alors qu'il va poursuivre les soins d'une tendinopathie du quadriceps droit", ont indiqué les Spurs dans un communiqué. L'entraîneur de San Antonio Gregg Popovich a de son côté expliqué après l'entraînement de mercredi matin que "Kawhi ne va pas aussi bien que nous l'aimerions": "Il va faire une pause, je ne sais pas pendant combien de temps, mais cela va lui permettre de se renforcer".

L'ailier de 26 ans n'a disputé que neuf matches cette saison pour des moyennes de 16,2 points et 4,7 rebonds par rencontre: il a retrouvé les parquets NBA le 12 décembre, mais il n'a participé qu'à un seul des cinq derniers matches des Spurs, qui avaient indiqué la semaine dernière qu'il était blessé à une épaule. "Il a essayé de jouer, mais on va toujours privilégier la santé de nos joueurs et faire preuve de sagesse, il est super frustré, il veut jouer absolument", a expliqué Popovich. Malgré la longue indisponibilité de Leonard, élu meilleur défenseur de NBA en 2015 et 2016, San Antonio est 3e de la conférence Ouest avec 29 victoires et 16 défaites.