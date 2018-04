Vainqueur des Celtics (78-96), Toronto s’assure la première place de la Conférence Est

Le match : Toronto étouffe Boston

Moins sereins depuis quelques matches et battus deux fois par les Cleveland Cavaliers en deux semaines, les Raptors avaient tout intérêt à ne pas perdre le choc de la nuit contre les Celtics. La première place de la Conférence était mise en jeu, et donc l’avantage du terrain pendant les playoffs qui va avec. Mais les Canadiens ont su se ressaisir lors de la rencontre la plus importante de leur fin de saison. Ils ont retrouvé leurs principes de jeu. Notamment défensifs.

Toujours privés de Kyrie Irving, Marcus Smart et évidemment Gordon Hayward, les Celtics ont manqué de créateurs. Ils ont été limités à 78 points et 33% de réussite par des Raptors bien en place. Le meneur remplaçant Terry Rozier a souffert devant la pression de ses adversaires. Il n’a délivré que 3 passes décisives pour deux points (1/9) et autant de ballons perdus. Le défi physique imposé par les joueurs de Toronto a fini par faire la différence. Les hommes de Brad Stevens n’ont pas réussi à imposer leur style de jeu et ils ont été poussés à la faute. 17 balles perdues sur l’ensemble de la rencontre et 9 rien que dans le second quart temps.

C’est évidemment à ce moment-là que les Raptors ont creusé l’écart. Ils ont marqué plus de points suite à une interception (17) que Boston sur toute la période (13). L’écart n’a cessé de grimper au retour des vestiaires. Victoire finale, 96-78. “Nous nous sommes reposés sur la défense ce soir “, témoignait DeMar DeRozan, meilleur marqueur de son équipe avec 16 points. “Nous avons manqué des tirs mais nous avons défendu extrêmement dur et ça a compensé notre maladresse.” Un atout indéniable des dinos : ils sont capables de verrouiller leurs adversaires. Ce qui peut les aider à aller loin en playoffs. En plus de l’avantage du terrain à l’Est, quasiment validé. Toronto a encore quatre matches à disputer, tout comme Boston. Et trois victoires d’avance (56 contre 53). Sauf scénario catastrophe (quatre revers des Raptors, quatre victoires des Celtics), la première place semble validée. L’aboutissement d’une très belle saison régulière de la franchise de l’Ontario.

Le joueur : E’Twaun Moore, sorti de nulle part

Les Pelicans avaient bien besoin d’une victoire pour se relancer dans la course aux playoffs à l’Ouest. New Orleans, quatrième il y a quelques jours, est descendue à la huitième place. Pire encore, l’’équipe d’Anthony Davis (28 points, 12 rebonds cette nuit) voit Denver lui coller aux basques. Une mauvaise passe et, hop, les espoirs de finir dans le top huit s’envoleraient en un rien de temps. Il fallait donc absolument gagner cette nuit. Surtout contre Memphis, l’une des plus mauvaises formations du championnat.

Le salut est donc venu de Davis mais pas seulement. L’intérieur All-Star a guidé les siens vers la victoire (123-95) en étant parfaitement épaulé par E’Twaun Moore. L’arrière avait la main bouillante. Il a converti 7 de ses 10 tentatives à trois-points. Un nouveau record personnel. Il a donc terminé avec 30 points (11/16 aux tirs). Inattendu mais salvateur.

La série : Et de 12 pour Philadelphia !

Aucune équipe n’est plus en forme et en confiance que celle des Sixers à l’approche des playoffs. Ben Simmons et ses coéquipiers marchent sur la ligue au meilleur moment ! L’Australien a compilé 16 points, 6 rebonds et 7 passes, J.J. Redick a ajouté 25 pions et Philadelphie a battu Detroit (115-108). C’est déjà leur douzième succès de rang. Les Pistons sont éliminés de la course aux playoffs. Les huit qualifiés à l’Est sont donc connus : Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphie, Indiana, Miami, Milwaukee, Washington. Les Sixers affichent même le même bilan que les Cavaliers (48 victoires, 30 défaites) et ils peuvent donc encore espérer finir sur le podium. Pour ça, il faudra continuer à surfer sur cette super série de victoires.

Tous les scores

Magic – Mavericks : 105-100

Hawks – Heat : 86-115

Raptors – 96-78

Pelicans – Grizzlies : 123-95

Spurs – Lakers : 112-122