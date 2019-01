Toronto vient à bout de Washington

Mais ils ont eu chaud face aux Wizards et peuvent remercier leur pivot espagnol Serge Ibaka, qui leur offert la victoire avec un panier à trois points à quinze secondes de la fin de la seconde prolongation. Les Raports ont pourtant compté jusqu'à 23 points d'avance dans cette rencontre (51-28) et menaient encore de 17 points à une minute de la fin de la 3e période. Mais Washington a gommé ce déficit grâce à son arrière Bradley Beal, qui a marqué 43 points et s'est offert son deuxième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison en ajoutant 15 rebonds et 10 passes décisives.

C'est lui qui a égalisé et arraché la prolongation à 21 secondes de la fin du temps réglementaire. C'est encore lui qui a contrarié Toronto une deuxième fois en égalisant à sept secondes du terme de la première prolongation. Mais il a fini par céder face à Kawhi Leonard (41 pts, dont dix en prolongation) et Ibaka. Washington, en plein renouveau avec cinq victoires sur ses huit derniers matches, est 11e de la conférence Est (18 v-26 d).