Transferts - LeBron, Leonard, George : l'été NBA sera cataclysmique !

La saison est officiellement terminée, les finales actées, les trophées distribués… Place donc au moment le plus excitant de l’année en NBA ! Cette période où personne ne joue mais tout le monde s’enflamme, ces mois où chacun promet de bosser comme un stakhanoviste, de revenir plus fort, plus adroit ou plus mûr. Bienvenue à la Free Agency, devenue depuis 2016 une série d’événements encore plus prenants que les matches eux-mêmes. Les semaines de basket les plus folles de 2018 sont devant nous. Juste devant nous. Préparez-vous à des péripéties plus rocambolesques les unes que les autres, surtout à l’aube d’une nouvelle décision de LeBron James, le meilleur joueur du monde.

Le marché des joueurs libres n’est même pas encore officiellement ouvert (dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit heure française) que l’intersaison a déjà démarré en trombe. La toile s’agite autour du dossier Kawhi Leonard. Le MVP des finales 2014 aurait clairement fait comprendre qu’il ne voulait plus mettre l’un de ses pieds gigantesques dans le vestiaire des Spurs. La relation entre la superstar et ses employeurs, ou son coach Gregg Popovich ou ses coéquipiers, ou n’importe lequel qui l’a mis en colère au point de réclamer à quitter absolument San Antonio, semble irréparable. Les Texans sont prêts à passer à autre chose et le transfert paraît imminent, même s’il n’est pas forcément inévitable.

Les dirigeants peuvent toujours garder Leonard contre son gré et le forcer à aller au bout de son contrat, qui expire l’an prochain. S’il y a bien une organisation assez culottée pour le faire, c’est San Antonio. Mais l’affaire a soudainement pris une tournure dramatique avec un timing très serré. Ce ne sont pas les Spurs qui sont dans l’urgence. Mais plutôt les Lakers, seuls vrais candidats sur le dossier dans le sens où le joueur aurait manifesté son envie de rejoindre uniquement Los Angeles. Même si les Celtics et les Sixers restent en embuscade. Les Californiens préféraient sans doute d’abord essayer de signer un autre basketteur d’élite (coucou, LeBron !) avant de se saigner pour récupérer Kawhi. Mais les priorités ont été inversées : ils chercheraient maintenant à rameuter Leonard le plus tôt justement pour tenter de convaincre un autre gros poisson (toujours le même) de débarquer à Hollywood !

Attention, super teams en construction !

Ce "big" transfert serait peut-être le premier d’une longue série. Les Warriors dominent tellement la NBA qu’ils ont laissé les autres franchises devant deux choix. Le premier consiste à attendre que la dynastie d’Oakland s’essouffle en misant au maximum sur des jeunes joueurs tout en cherchant à dégraisser de la masse salariale. Des équipes ambitieuses mais pas en mesure de gagner le titre pourraient donc carrément sacrifier certains de leurs meilleurs joueurs dans la force de l’âge. On peut penser qu’un DeMar DeRozan et un Kyle Lowry, les deux éléments majeurs de Raptors victorieux de 59 matches, seront disponibles au bon prix (hors de question de les brader). Plus jeune, un Andrew Wiggins, surpayé et incompatible avec Jimmy Butler, est lui aussi susceptible d’être sacrifié par les Timberwolves. Les Blazers, dans le rouge financièrement, ont peut-être intérêt à explorer les pistes autour d’un échange de Damian Lillard ou C.J. McCollum, leurs deux pistoleros dont les limites défensives restreignent l’évolution de l’équipe. Attendez-vous à des spéculations autour de ces quatre joueurs pourtant considérés parmi les cinquante meilleurs du monde.

CJ McCollum, Damian LillardAFP

Parce que de l’autre côté, justement, il y a des clubs prêts à opter pour une autre approche, complètement différente. L’autre solution, c’est de faire tapis. Le tout pour le tout ! Avec donc des franchises qui cherchent à associer les talents pour mener la révolution contre Golden State. Quelque part, la superpuissance des Warriors tire la ligue vers le haut. Un sentiment de lassitude s’est formé mais les superstars veulent unir leurs forces pour faire tomber les quatre All-Stars de la Bay. Les dirigeants sont poussés à se surpasser pour monter de nouvelles "super team". C’est donc l’optique des Lakers. Former une armada. Pas seulement avec Kawhi Leonard mais aussi avec Paul George et/ou… LeBron James !

LeBron James, roi dictateur du marché NBA

Le marché est donc déjà agité en spéculations, toutes à prendre avec des pincettes, sauf celles qui émanent des comptes Twitter d’Adrian Wojnarowski, Ramona Shelburne ou Zach Lowe pour citer quelques-uns des journalistes les plus fiables. Mais il risque d’être calme, dans l’attente d’une décision du King. Où va-t-il bâtir son prochain royaume ? Los Angeles tient la corde. Philadelphie et Houston veulent tenter de le séduire. Un retour à Cleveland n’est pas non plus une option impossible. Il doit d’ailleurs décider avant ce soir, minuit, heure US, s’il active ou non son option à 35 millions de dollars pour la saison prochaine. Si James veut honorer son contrat jusqu’au bout, il ne pourra quitter les Cavaliers que via un transfert. Ce qui compliquerait évidemment son départ, sauf si la franchise de l’Ohio venait à trouver un accord avec une autre équipe avant que LeBron valide son option. Oui, le timing est vraiment serré !

Mais on peut penser que le triple champion NBA va tester le marché. Sa décision, quelle qu’elle soit, entraînera une réaction en chaîne. Avec éventuelle des signatures et des transferts dans tous les sens dans la foulée. En effet, l’équipe qui accueillera James cherchera immédiatement à l’entourer avec du lourd. Pourquoi pas une réunion avec Paul George aux Lakers ? Ce dernier semblait intéressé à l’idée de prolonger l’aventure au Thunder. Mais on peut parier qu’il serait titillé à l’idée de jouer avec LeBron, un modèle pour lui, au sein de sa ville natale. Alors qu’à l’inverse, si le King reste à Cleveland, Oklahoma City serait de suite en position idéale pour conserver son ailier All-Star. Même scénario avec Chris Paul, lui aussi libre. Peut-il finalement quitter Houston un an seulement après son arrivée pour rejoindre son ami à L.A. ?

Les équipes battues sur le dossier James se tourneront vers les autres stars disponibles. Avec DeMarcus Cousins (pisté par Dallas ou Washington) en tête d’affiche. Mais aussi des jeunes joueurs intrigants comme Jabari Parker, Aaron Gordon ou Julius Randle. Quid de Kevin Love si les Cavaliers se retrouvaient orphelins de leur icône ? L’intérieur All-Star serait éventuellement susceptible d’être transféré. Les Warriors ne regarderont pas leurs concurrents se renforcer sans rien faire et eux aussi peuvent améliorer un effectif déjà fantastique en visant des joueurs de devoir comme Trevor Ariza, Avery Bradley, Jamal Crawford, Seth Curry (le frère de vous-savez-qui), etc. On pourrait donc se retrouver avec un championnat mené par trois équipes monstrueuses - Houston, Los Angeles et Golden State - et une Conférence Est dévastée, laissée aux jeunes loups de Boston, Milwaukee et Philadelphie. Bref, un paquet de mouvements potentiels de rumeurs, de fantasmes... Ou alors le statu quo. Mais comme souvent en NBA, tout partira de LeBron James. L’été sera chaud !