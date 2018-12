Un match Sacramento-Indiana pour une première en Inde en octobre 2019

Les Pacers et les Kings s'affronteront à deux reprises, les 4 et 5 octobre au NSCI Dome de Bombay, et leurs rencontres seront évidemment retransmises en direct à destination d'un public potentiel de 1,2 milliard de téléspectateurs. Les Kings sont la propriété de Vivek Ranadive, un Américain d'origine indienne, originaire justement de la ville de Bombay. "En tant qu'Indo-Américain, c'est un honneur pour moi d'aider à mettre en place ce moment historique dans le pays où j'ai grandi", a expliqué Ranadive ajoutant que l'Inde était "la nouvelle frontière" en pleine expansion du basket-ball.

Les Pacers, 4e de Conférence Est cette saison avec 20 victoires contre 12 défaites, comptent dans leurs rangs le joueur All Star Victor Oladipo et le Lituanien Domantas Sabonis. De son côté, Sacramento possède un bilan plus mitigé avec 16 succès et 15 défaites dans la Conférence Ouest. Des ateliers destinés aux jeunes et des activités de sensibilisation seront également organisés à Mumbai par la NBA qui avait ouvert un centre d'entraînement pour les meilleurs espoirs indiens du basket à New Delhi, en 2017, et un bureau à Mumbai en 2011.