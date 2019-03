Un Young historique dans une orgie offensive

Le match : Une orgie offensive qui permet à Young de marquer l'histoire

Quatre prolongations, 329 points marqués, le duel sans grand enjeu entre Atlanta et Chicago s'est soldé vendredi par le match le plus spectaculaire de la saison, remporté 168 à 161 par les Bulls. Coincés en bas de classement de la conférence Est, Atlanta et Chicago ont perdu depuis longtemps tout espoir de participer aux play-offs, mais les deux équipes, en pleine reconstruction, ont pour point commun d'avoir donné le pouvoir aux jeunes talents de leur effectif.

A Chicago, il s'agit de Zach LaVine qui a marqué 47 points et de Lauri Markkanen qui a fini la rencontre avec 31 points et 17 rebonds. Les Atlanta Hawks se sont eux appuyé sur leur "rookie" Trae Young qui a marqué 49 points et distillé 16 passes décisives pour devenir le deuxième débutant dans l'histoire de la NBA après Michael Jordan à dépasser les seuils des 45 points et 15 passes.

L'un des coéquipiers de Young est le doyen des joueurs NBA en activité Vince Carter qui, à 42 ans, a passé 45 minutes sur le terrain et marqué 13 points. Avec 329 points marqués, ce match est le troisième plus prolifique de l'histoire, après les 370 points inscrits par Détroit et Denver en 1983 et les 337 lors d'un Milwaukee-San Antonio en 1982.

La stat : 1

Milwaukee est devenu grâce à sa victoire sur le parquet des Los Angeles Lakers (131-120) la première équipe officiellement qualifiée pour les playoffs de NBA. Les Bucks ont décroché leur 48e victoire de la saison et sont assurés de terminer à l'une des huit premières places de la conférence Est. Même s'ils devaient perdre leurs 19 derniers matches de saison régulière, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers seront au pire 8e, puisque le 9e, Orlando, accuse un retard de 19 victoires (29 v-34 d).

Les Bucks ont pourtant compté jusqu'à 12 points de retard sur les Lakers durant la 3e période, mais ils ont fini fort au contraire de leurs adversaires qui n'ont marqué que deux points dans les trois dernières minutes. Si Antetokounmpo n'a pas eu son rendement offensif habituel (16 pts), Eric Bledsoe a produit son meilleur match de la saison (31 pts).

Les affaires des Lakers ne s'arrangent pas. La franchise californienne reste coincée à la 10e place de la conférence Ouest (30 v-32 d), à quatre victoires de San Antonio qui occupe la 8e place (34 v-29 d). LeBron James a fini la rencontre avec 31 points et dix passes décisives, mais n'a pas pu cacher son agacement à l'égard de ses coéquipiers qui ont perdu trois ballons de suite dans le "money time".

Côté Bleus : Batum monte en puissance

Si Charlotte a renoué avec la victoire après trois défaites de suite à Brooklyn (112-123), Nicolas Batum n'y est pas étranger. L'ancien Manceau a fini la rencontre avec 17 points, dont quatre paniers à trois points, six rebonds, cinq passes décisives et un contre. L'international français monte en puissance à l'approche de la fin de la saison régulière mi-avril: il tourne à une moyenne de 16,4 points par match sur les cinq dernières rencontres de son équipe. L'autre Français de Charlotte, Tony Parker, a marqué 12 points en 18 minutes, tandis que Kemba Walker et Jeremy Lamb ont marqué respectivement 25 et 22 points.

Les résultats :

Toronto – Portland : 119 - 117

Boston - Washington : 107 - 96

LA Lakers - Milwaukee : 120 - 131

Atlanta - Chicago : 161-168 a.p.

Brooklyn - Charlotte : 112-123

Sacramento - LA Clippers : 109-116

Phoenix - La Nouvelle-Orleans : 116 - 130