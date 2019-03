25 000 dollars mais pas de suspension pour Westbrook après son altercation avec un fan du Jazz

Russell Westbrook, la star d'Oklohama City, a été condamné à une amende de 25 000 dollars (22 000 euros) pour l'altercation verbale qu'il a eue avec un fan du Jazz d'Utah, a annoncé mardi la NBA. Une brève déclaration du vice-président de la ligue de basket nord-américaine, Kiki VanDeWeghe, a confirmé la punition infligée au MVP 2017 pour l'incident qui s'est produit lundi à la Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City. Le Utah Jazz a par ailleurs indiqué que le supporter impliqué avait été banni à vie du stade, invoquant "des insultes verbales excessives et dénigrantes".

Lors de la victoire lundi du Thunder (98-89) face aux Jazz, Westbrook a menacé un couple de fans de Utah qu'il a ensuite accusés de propos racistes. "Le jeune homme et sa femme dans les tribunes m'ont dit de me mettre à genoux, comme nous le faisions avant. C'est pour moi l'expression d'un manque total de respect, je pense qu'il y a un caractère racial (dans ses propos), c'est inapproprié", s'est-il défendu dans un communiqué.

Soutenu par... le Jazz

"Il y a beaucoup de gens qui viennent à des matches pour dire des choses irrespectueuses à mon endroit et à celui de ma famille. Pendant de nombreuses années, je n'ai jamais rien dit pour ne pas blesser ou insulter les gens", a-t-il indiqué. "Tout le monde mérite de pouvoir jouer au basket dans un environnement sûr, positif et inclusif", a déclaré le président du Jazz, Steve Starks, dans un communiqué. Deux joueurs du Jazz, Donovan Mitchell et Thabo Sefolosha, ont également apporté leur soutien à Westbrook.

"En tant qu'homme noir vivant dans une communauté que j'aime et jouant au sein d'une équipe qui me donne l'occasion de réaliser mes rêves, cet incident m'a touché de très près", a ainsi écrit Mitchell.

Les tweets sans équivoque du fan

Keisel, le fan en question, a nié avoir tenu des propos racistes, expliquant avoir dit au joueur de " s'asseoir et mettre de la glace sur ses genoux". Entre-temps, le site Ebony.com a révélé des tweets virulents de Keisel envers Westbrook, supprimés depuis. "Westbrook est un morceau de merde sans classe. Quelqu'un doit lui botter le cul", aurait écrit Keisel en avril 2018. Un autre tweet d'octobre dernier disait : "Russell Westbrook doit retourner d'où il vient !! MAGA. (Make America Great Again)". Une référence au fameux slogan de campagne de Donald Trump, qui ne laisse que peu de place au doute sur les intentions de ce "supporter".