All Star Game : Russell remplace Oladipo, Wade et Nowitzki invités

D'Angelo Russell sera bien de la partie. Oublié de la liste des joueurs retenus jeudi pour le All Star Game, le meneur de jeu des Nets de Brooklyn a été logiquement appelé vendredi en remplacement de l'arrière d'Indiana, Victor Oladipo, dont la saison est terminée en raison d'une blessure à un genou.

Comme le prévoit le règlement du All Star Game, en cas de blessure d'un joueur sélectionné, c'est le grand patron de la NBA, Adam Silver, qui choisit le remplaçant. Russell, 22 ans, participera pour la première fois au match des étoiles, dont l'édition 2019 aura lieu le 17 février à Charlotte (Caroline du Nord). Il est le premier joueur des Nets sélectionné depuis Joe Johnson en 2013-14.

Russell réalise la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 19,6 points, 6,4 passes décisives et 3,8 rebonds par match. Il rejoint le groupe des 14 remplaçants dévoilés jeudi. Ils seront choisis après les titulaires, à tour de rôle le 7 février prochain par les deux capitaines, LeBron James (Lakers) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee).

"Le lieu idéal pour saluer deux champions de première classe"

L'autre info de la soirée concerne deux vétérans, ou plutôt deux légendes, qui vont tirer leur révérence à la fin de la saison. Dwyane Wade (Miami Heat), et Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) ont été invités à titre exceptionnel pour participer à ce All Star Game.

"Ils incarnent le meilleur de la NBA : talent remarquable, ambition et professionnalisme ainsi qu'une dévotion à renforcer leur communauté respective et à faire grandir le basket à travers le monde", a expliqué le commissioner de la NBA, pour justifier ces deux sélections exceptionnelles. "Etant une célébration globale du basket, le All Star Game est le lieu idéal pour saluer ces deux champions de première classe", a-t-il ajouté.

Wade et Nowitzki, qui n'occupent plus que des rôles secondaires dans leur équipe respective, n'avaient bien entendu pas été sélectionnés parmi les dix titulaires, définis par les votes du public, des joueurs et de la presse spécialisée, ni parmi les 14 remplaçants sélectionnés par les entraîneurs. A 37 ans, D-Wade participera au All Star Game pour la 13e fois de sa carrière. Il devrait jouer aux côtés de son grand ami et ancien coéquipier LeBron James avec qui il a remporté deux titres sous le maillot de Miami (2012, 2013). Nowitzki, 40 ans, participera lui pour la 14e fois à ce match des étoiles.

(Avec AFP)