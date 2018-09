Nicolas Batum : "Charlotte avait besoin d'un joueur comme Tony Parker"

Tony Parker a quitté San Antonio pour rejoindre Nicolas Batum à Charlotte cet été. Pour le plus grand plaisir de ce dernier. "C'est énorme que Tony (Parker) nous ait rejoint, bien sûr ce n'est plus le Tony qui était sélectionné pour le All Star Game, mais il a encore du basket en lui, il peut encore jouer", a déclaré Batum, lundi, lors du "media day".

L'ailier français de Charlotte voit en son compatriote un parfait mentor. "Il voulait rejoindre une équipe comme la nôtre pour apporter son expérience, Kemba (Walker, le meneur titulaire de Charlotte) va apprendre beaucoup à ses côtés, comme tous les jeunes. Il va être important, en particulier dans le vestiaire quand cela n'ira pas bien", a-t-il poursuivi.

"On avait besoin d'un joueur comme lui, d'un leader. Je ne plaisante pas : dès le premier entraînement après deux minutes, il criait après tout le monde, on avait besoin de ça", a assuré Batum qui va disputer à 29 ans sa 10e saison en NBA, sa 4e à Charlotte.

A 36 ans, Parker a quitté cet été sa toute première franchise, San Antonio, l'équipe où il a fait toute sa carrière NBA depuis 2001 et où il a remporté quatre titres de champion NBA. Batum a par ailleurs fait part de son impatience de reprendre la compétition avec Charlotte le mois prochain (la saison régulière débute le 16 octobre). "C'est enthousiasmant. Il y a eu beaucoup de changements avec un nouveau coach, avec Tony qui est là maintenant", a-t-il expliqué.

Batum (enfin) replacé ailier ?

L'arrivée de James Borrego, un ancien entraîneur adjoint de Gregg Popovich à San Antonio, devrait lui permettre d'évoluer à nouveau au poste 3 d'ailier. "C'est ma position naturelle, c'est là que je préfère jouer alors que les deux derniers saisons, j'ai bien aimé jouer en 2 (arrière, NDLR), cela m'a permis d'étendre mon registre, mais je ne crois pas que cela ait bien fonctionné pour moi et surtout pour l'équipe", a constaté l'international français.

Son entraîneur James Borrego attend "vraiment beaucoup de 'Nic'" : "C'est un talent très rare en NBA, il est grand, il peut être facilitateur, marqueur, shooteur, rebondeur, bon en défense, j'attends qu'il assume tous ces rôles pour nous cette saison", a-t-il expliqué. Propriété du légendaire Michael Jordan - ce qui a joué dans le choix de Parker - Charlotte n'a pas participé aux play-offs lors des deux dernières saisons et n'a plus franchi le 1er tour depuis 2002.