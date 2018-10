Les Lakers de LeBron James s'inclinent sur le fil face aux Spurs, un Portland - Washington de folie

Le match : Portland, Washington, créateurs d’émotions

Les Blazers et les Wizards ne sont sans doute pas les deux équipes les plus populaires de la NBA. Et pourtant, c’est sur ce match – et non sur un potentiellement plus alléchant duel entre les Lakers et les Spurs – que nous nous sommes connectés cette nuit. Et une fois plongés dedans, dans le quatrième quart temps, impossible de décoller de l’écran. Déjà parce que Portland est une équipe séduisante à regarder, avec du beau basket proposé par les joueurs de Terry Stotts. Mais aussi parce qu’ils sont les rois du suspense !

Menés par Damian Lillard, l’un des joueurs les plus impressionnants de la NBA dans les moments chauds, les Blazers nous ont encore offert un match serré décidé dans les dernières minutes. Et ce pour la troisième fois de la saison… en trois rencontres. Rythmée, emballée, engagée et pleine de rebondissements, la fin de partie nous a fait décoller de notre chaise. Parce que les deux équipes se sont répondus à coup de trois-points. Comme si chaque panier était un coup de massue dont l’adversaire se relevait on-ne-sait-trop-comment pour en remettre un autre derrière. Un Marcus Morris bouillant a replacé les Wizards aux commandes dans les derniers instants du quatrième quart temps. Portland est revenu. Puis c’est finalement Nik Stauskas qui a planté un trois-points pour donner trois points d’avance aux siens à quelques secondes de la sirène. Washington est (miraculeusement) revenu suite à un panier primé de Bradley Beal. Prolongation.

Le scénario s’est répété lors du temps supplémentaire jusqu’à ce que Morris (28 pts, 6 trois-points) finisse par enterrer les Blazers avec un nouveau tir extérieur.

Et finalement non ! C.J. McCollum a planté un panier à trois-points incroyable pour ramener les siens à -1. Jamais fini. Jamais. John Wall a ensuite manqué ses deux lancers-francs à huit secondes du buzzer ! Damian Lillard a alors pris ses responsabilités en remontant rapidement la balle pour agresser le cercle. Mais sa tentative de layup s’est écrasée contre la planche. Cette fois-ci, c’est vraiment fini. 125-124, victoire de Washington. Quel pied. Maintenant, on peut se rassoir et enfin passer sur le match des Lakers.

Le match (bis) : Les Lakers s’inclinent encore, au bout du suspense !

On a donc manqué une grande partie du match entre les Lakers et les Spurs. Mais on s’est connecté dans les derniers instants, pile à temps pour assister à deux paniers cruciaux. D’abord un trois-points d’un Kyle Kuzma visiblement bouillant pour revenir à 125-128. Puis un autre tir primé, celui de LeBron James, pour arracher la prolongation à 2 secondes du buzzer ! La soirée – enfin – matinée est donc sacrément chargée en émotions.

On pensait que les Lakers avaient conclu leur comeback en prolongation. Ils menaient de quatre points à quelques secondes de la fin. Avec la possession. Ils ont perdu la balle et Rudy Gay a envoyé un trois-points importants pour revenir à un petit point. Envoyé au lancer, James a raté les deux lancers ! Les deux ! Patty Mills a marqué dans la foulée et LeBron a aussi manqué le panier pour la gagne. Victoire de San Antonio !

Le joueur : Antetokounmpo poste 31 points et 15 rebonds

Le début de saison des Bucks et de Giannis Antetokounmpo confirme – pour l’instant – les objectifs de la franchise et du joueur. Milwaukee, qui aspire à atteindre le podium à l’Est, a décroché sa troisième victoire en autant de matches en battant New York cette nuit (124-113). Le Grec, candidat au MVP, a encore été monstrueux sur le plan statistique en claquant 31 points avec 15 rebonds. Il est très agressif en attaque (29 tirs tentés) et c’est exactement l’attitude dont les Bucks ont besoin pour retrouver les sommets de la Conférence.

Ils ont tout de même eu chauds par moment cette nuit. Les Knicks ont entamé un sérieux comeback au retour des vestiaires après avoir été menés de 19 points à la pause (71-52). Les New-yorkais ont passé un 35-17 dans le troisième quart temps pour revenir dans le match. Antetokounmpo et les siens ont tenu bon. Il a même planté le panier à trois-points, son seul de la rencontre, pour enterrer définitivement l’avantage des siens en cours de quatrième quart temps. La performance de Khris Middleton (30 pts, 7/8 à trois-points) mérite aussi d’être soulignée. Il n’est évidemment pas autant mis en valeur que son coéquipier mais Middleton est toujours aussi propre et efficace. Le ticket gagnant pour Milwaukee.

La surprise : Orlando fait tomber Boston

Alors que d’autres équipes de la Conférence Est comme les Raptors ou les Bucks enchaînent les victoires, les Celtics peinent encore à trouver leurs marques. Boston a récupéré Kyrie Irving et Gordon Hayward pendant l’intersaison et leur adaptation dans le cinq majeur nécessite encore quelques ajustements. Symbole de ce manque d’automatismes, les joueurs de Brad Stevens se sont inclinés à domicile cette nuit, contre une formation du Magic qui ne boxe a priori par dans la même catégorie (90-93).

Ils ont couru après le score quasiment toute la soirée, dominés par la puissance et le touché de Nikola Vucevic (24 points, 12 rebonds dans la peinture). Jaylen Brown a ramené les siens à trois petits points suite à un panier primé inscrit dans le corner en fin de quatrième quart temps. Kyrie Irving (22 points) et Al Horford ont ensuite marqué quatre points rapidement pour passer à 90-91 dans les derniers instants. Mais Evan Fournier n’a pas tremblé sur la ligne des lancers pour redonner un peu d’air à Orlando. Irving et Gordon Hayward ont ensuite chacun raté une tentative derrière l’arc. Ils auraient pu envoyer le match en prolongation. En vain. C’est déjà la deuxième défaite en quatre rencontres pour Boston.

L’équipe : Toronto, puissance quatre

Forts en défense, flamboyants en attaques… les Raptors sont décidément séduisants sur cette première semaine de la saison 2018-2019. Menée par Kawhi Leonard (22 points), l’équipe canadienne a décroché son quatrième succès d’affilée en battant Charlotte (127-106). Toronto est la formation la plus impressionnante depuis le début de la saison. Le plus intéressant ? Il y a des chances qu’ils continuent sur leur lancée pendant les mois à venir. Un vrai candidat aux finales NBA.

La performance : LaVine encore au-dessus des 30 points

Troisième match de la saison et troisième sortie à plus de 30 points pour Zach LaVine. Troisième défaite, aussi, pour Chicago, battu à Dallas (109-115). Il est le premier joueur des Bulls à enchaîner trois performances offensives de la sorte pour ouvrir la saison depuis… Michael Jordan en 1986 ! LaVine était tout simplement bouillant et plein de réussite, encore une fois. Il a converti 11 de ses 15 tentatives pour finir avec 34 points. Insuffisant pour faire gagner son équipe donc. Les Mavericks l’ont emporté sous l’impulsion de Luka Doncic (19 pts, 6 pds) et DeAndre Jordan (18 pts, 16 rbds).

Les Français : Fournier sans trembler

Evan Fournier a posté un double-double lors de la victoire du Magic contre les Celtics (14 points et 10 passes). Il a aussi converti les deux ultimes lancers-francs pour offrir trois points d’avance à son équipe en fin de partie. Les deux Hornets Nicolas Batum (13 pts) et Tony Parker (6 pts) ont été moins en réussite. Une défaite aussi pour Frank Ntilikina et les Knicks (5 pts et 5 pds) et Rudy Gobert et le Jazz (11 pts, 12 rbds).

Tous les scores :