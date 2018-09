Boston Celtics : Jabari Bird arrêté pour agression et séquestration

Une prise de distance nécessaire. L'arrière américain de Boston Jabari Bird a été arrêté samedi pour agression et séquestration d'une femme, a annoncé jeudi son équipe, confirmant les informations de la presse américaine. "Les Celtics déplorent les actes de violence conjugale sous toutes leurs formes et sont profondément perturbés par les accusations visant Jabari Bird", ont-ils indiqué.

"Conformément à la réglementation sur les violences conjugales, ce dossier est désormais entre les mains de la NBA, et non de l'équipe. Les Celtics vont aider la NBA et les autorités dans leur enquête, ils ne feront pas d'autres commentaires", conclut le communiqué. Bird, 24 ans, a de son côté "présenté (ses) excuses à (sa) famille, aux Celtics, à (ses) coéquipiers, aux supporters et à la NBA."

"Je prends mes distances avec mon équipe pour me concentrer sur les questions légales et médicales (...) Les informations qui ont été publiées ne reflètent pas la réalité, je n'approuve pas les actes de violences conjugales et j'espère qu'à l'issue de cette période, je retrouverai la confiance des uns et des autres", a-t-il conclu.

Selon le quotidien USA Today, Bird, qui a disputé la saison 2017-18 avec l'équipe réserve des Celtics en G-League, est accusé d'avoir donné des coups de pied et étranglé à plusieurs reprises une jeune femme qui a notamment perdu connaissance et de l'avoir séquestré dans son appartement.

La jeune femme avait pu s'échapper une fois que Bird s'était endormi. Elle s'est ensuite rendue dans un commissariat pour porter plainte, avant d'être hospitalisée. Le joueur avait été libéré après le paiement d'une caution de 100.000 dollars (86.000 euros) et a été hospitalisé dans la foulée.