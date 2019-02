Carmelo Anthony quitte (déjà) Chicago, qui récupère le Français Luwawu-Cabarrot

Chicago a libéré vendredi, comme prévu, Carmelo Anthony, qui n'a jamais porté le maillot des Bulls depuis son arrivée le 22 janvier en provenance de Houston. Les Bulls ont fait cette annonce dans le cadre de l'arrivée de Timothé Luwawu-Cabarrot en provenance d'Oklahoma City. Ils avaient besoin de se séparer d'un joueur pour pouvoir recruter l'arrière français et garder leur effectif à 15 joueurs.

Ce passage par Chicago a permis à Houston de réduire sa masse salariale et à Melo de devenir agent libre et d'espérer trouver une nouvelle équipe dans les jours ou semaines à venir.

Direction les Lakers pour Melo ?

Sa prochaine destination pourrait être Los Angeles et les Lakers où joue son grand ami LeBron James. Une rumeur persistante depuis plusieurs semaines, même si Anthony, 34 ans, a écorné sa réputation en moins d'une saison et demie. Depuis son départ de New York en 2017, il ne s'est pas imposé à Oklahoma City (16,2 pts et 5,8 rebonds par match) et n'a joué que dix matches avec Houston cette saison (13,4 pts et 5,4 rbds par match). Son style de jeu, notamment sa propension à monopoliser le ballon, est en contradiction avec les standards actuels de la NBA.

"A ce moment de ma carrière, je veux juste être heureux", a expliqué la semaine dernière Anthony, meilleur marqueur de NBA en 2003 et sélectionné à dix reprises pour le All Star Game. "Je suis en paix, capable de me concentrer sur ce sur quoi je dois me concentrer", a-t-il déclaré en marge du match entre les New York Knicks et Miami, durant lequel il a été chaleureusement accueilli par le public du Madison Square Garden.

Un peu plus de temps de jeu pour Luwawu-Cabarrot aux Bulls ?

Pratiquement dans le même temps, les Bulls ont annoncé l'arrivée d'un autre joueur, Timothé Luwawu-Cabarrot. L'arrière français a quitté Oklahoma City, son équipe depuis juillet dernier, pour rejoindre Chicago, ont annoncé vendredi les deux franchises NBA. "Les Chicago Bulls ont échangé avec Oklahoma City un choix de 2e tour de la draft 2020 contre Timothé Luwawu-Cabarrot et une somme d'argent", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Luwawu-Cabarrot, 23 ans, va donc découvrir son troisième club depuis son arrivée dans la ligue, après deux saisons à Philadelphie (2016-18) et quelques mois à OKC. Il a peu joué sous le maillot du Thunder avec 21 matches disputés et des moyennes de 1,7 point et 0,9 rebond pour 5,9 minutes de jeu par match. Luwawu-Cabarrot, formé à Antibes et passé par le championnat serbe avant d'être drafté en 2016, devrait avoir plus de temps de jeu avec les Bulls, privés notamment de Chandler Hutchison jusqu'à mi-février.

Chicago est en pleine restructuration après avoir limogé son entraîneur Fred Hoiberg début décembre. Les Bulls, qui espèrent comme d'autres équipes faire main basse sur l'un des premier choix de la prochaine loterie pour la draft 2019, sont 13e de la conférence Est avec seulement 12 victoires en 52 matches.

(Avec AFP)