C'est presque fini pour les Lakers mais LeBron a dépassé Jordan

Le joueur : LeBron James un peu plus dans l’Histoire, les Lakers un peu plus proches de la sortie

Les Lakers ont encore perdu cette nuit. Une défaite 99-115 contre Denver. Mais, comme lors de ses précédents records qui suivaient une défaite, on suppose que LeBron James va se précipiter sur Instagram pour rendre hommage à… lui-même. Sauf que cette fois-ci, ça se comprend déjà un peu plus. Hier soir, avant le match, le King avouait que ce serait un sentiment incroyable de dépasser Michael Jordan au classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire de la NBA. Lui qui a grandi en adulant le numéro 23 de Chicago, comme tant de passionnés de basket. Sauf que ce n’est plus un rêve, c’est maintenant une réalité : il est devenu le quatrième joueur le plus prolifique de tous les temps au scoring cette nuit.

Il lui fallait 13 points pour passer devant Jordan. Il en a inscrit 31 (avec 7 rebonds et 7 passes). S’il se maintient en bonne santé sur les trois prochaines années, il a encore une chance de doubler Kobe Bryant, Karl Malone puis Kareem Abdul-Jabbar pour s’installer sur le trône. Il faut bien ça pour essayer de faire oublier au triple champion NBA cette première saison catastrophique sous la tunique des Lakers.

Parce que les playoffs sont de plus en plus loin. Surtout après une nouvelle défaite cette nuit. Les Angelenos ont fait douter les Nuggets dans le dernier quart temps. Ils ont tenté en vain de recoller au score et ont plusieurs opportunités de prendre les devants avec un écart bloqué à -2 pendant plusieurs minutes. Jusqu’à ce que Gary Harris, déchaîné, enchaîne deux rebonds offensifs cruciaux puis dix points de suite pour creuser à nouveau l’écart. L’équipe de Los Angeles ne s’est pas relevée ensuite. James a inscrit 31 points mais il était privé de ses deux lieutenants Kyle Kuzma et Brandon Ingram. En face, cinq joueurs des Nuggets ont inscrit plus de 12 points (les cinq titulaires) : 23 pour Will Barton, 19 pour Harris, 12 avec 17 rebonds et 8 passes pour Jokic. Denver consolide sa deuxième place à l’Ouest avec ce succès. Les Lakers sont désormais à 30 victoires et 35 défaites. Ils ont encore 17 matches non pas pour aller chercher les playoffs mais au moins pour faire mieux que l’an dernier, quand une jeune équipe en transition trouvait les ressources pour gagner 35 matches…

Le match : Les Celtics confirment contre Sacramento

Larges vainqueurs des Warriors la veille, les Celtics ont enfin réussi à enchaîner. Ils ont battu sur le fil une vaillante équipe des Kings (111-109) qui s’éloigne elle aussi des playoffs à l’Ouest. Kyrie Irving était laissé au repos mais ça n’a pas posé trop de problèmes. Jayson Tatum a inscrit 24 points et Al Horford en a ajouté 21. Gordon Hayward, auteur de 30 points la veille, a lui arraché la victoire avec le panier pour la gagne.

Boston peut encore essayer de récupérer l’avantage du terrain en cas de grosse fin de saison. La franchise du Massachusetts compte juste une victoire de moins (40 contre 41) que Philadelphie, quatrième.

La performance : Fantastique et héroïque Zach LaVine contre Philadelphie

Zach LaVine a connu quelques sacrés moments au cours de cette saison compliquée pour les Bulls. Mais le match d’hier est peut-être l’un de ses plus accomplis de l’année. Le jeune arrière de Chicago a inscrit 39 points, dont le panier pour la gagne, pour mener son équipe à une victoire in-extremis contre Philadelphie (108-107). LaVine a été le principal artisan du retour en force des taureaux dans le dernier quart temps. Ils étaient menés de 10 points mais il a marqué 13 pions dans les 12 dernières minutes.

Ce sont tout de même les Sixers qui étaient encore devant au tableau d’affichage à 5 secondes de la sirène (106-107) suite à deux lancers inscrits par Jimmy Butler (22 pts). Sur la possession suivante, LaVine a attaqué le cercle pour marquer avec la faute. Il a manqué le lancer mais les joueurs de Philadelphie ont raté leur remise en jeu dans la foulée. Victoire de Chicago.

Le duel : Doncic contre Beal, joute de pistoleros

Dallas et Washington ne sont clairement pas les deux équipes les plus intéressantes de la ligue. Mais leur affrontement valait le coup d’œil rien que pour le duel à distance que se sont livrés Luka Doncic et Bradley Beal. Le rookie des Mavericks a compilé 31 points, 11 rebonds et 7 passes. Son adversaire des Wizards pointait lui à 30 unités, 7 prises et 8 caviars. Mais c’est bien lui qui est reparti avec la victoire (132-123 pour la franchise de D.C.), la troisième en quatre matches pour une équipe de Washington qui espère encore accrocher les playoffs à l’Est.

Les Français : Double-double costaud pour Rudy Gobert

Le Jazz a battu les Pelicans cette nuit (114-104) et Rudy Gobert était au cœur de ce succès. 22 points (10 sur 12 aux tirs), 13 rebonds et 4 blocks. Une vraie performance de pivot dominant pour la star d’Utah. Moins de réussite pour les autres représentants de l’Hexagone cette nuit. Elie Okobo a mis 2 points pour Phoenix. 3 points et 4 rebonds pour Timothé Luwawu-Cabarrot avec Chicago. Nicolas Batum a compilé 9 points, 7 rebonds et 3 passes tandis que son coéquipier Tony Parker inscrivait 2 points mais les Hornets ont perdu contre le Heat.

Tous les scores

Hornets – Heat : 84-91

Pistons – Timberwolves : 131-114

Wizards – Mavericks : 132-123

Hawks – Spurs : 104-111

Nets – Cavaliers : 113-107

Bulls – Sixers : 108-107

Pelicans – Jazz : 104-114

Suns – Knicks : 107-96

Kings – Celtics : 109-111

Lakers – Nuggets : 99-115