NBA : LeBron James toujours le mieux payé, Curry et Durant sur le podium

Le roi, c'est lui. LeBron James est toujours le joueur le mieux payé de la NBA pour la cinquième année consécutive, avec des revenus estimés à 78,36 millions d'euros selon Forbes. Quelque 35,7 millions de dollars (31,52 millions d'euros) proviennent du salaire et des bonus sportifs de King James, les 53 millions (48,8 millions d'euros) restant étant générés hors des terrains à travers notamment de juteux contrats de parrainage.

Curry dauphin, Harden 5e

La star des Golden State Warriors Stephen Curry est le premier dauphin de James avec un pactole de 79,5 millions (70,2 millions d'euros), devant son équipier Kevin Durant (65 millions de dollars / 57,4 millions d'euros) dont les revenus depuis le début de sa carrière sont évalues à plus de 400 millions de dollars (353,2 millions d'euros) par Forbes. Oklahoma City est représenté au 4e rang par Russell Westbrook avec 53,7 millions de dollars (50,77 millions d'euros), grâce au contrat lucratif signé avec le Thunder et estimé à plus de 200 millions de dollars (176,5 millions d'euos) sur cinq ans.

Le MVP en titre James Harden, actuelle gâchette de la NBA, figure au 5e rang avec 47,4 millions (41,85 millions d'euros) dont plus des trois-quarts en salaire. Selon l'étude du magazine américain, les 18 joueurs les plus riches de la NBA empocheront environ 540 millions de dollars (476,77 millions d'euros) cette année, en progression de plus de 180 millions (158,9) cinq ans plus tôt.