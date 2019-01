Coupe de théâtre en NBA : Kristaps Porzingis transféré des New York Knicks aux Dallas Mavericks !

Alors qu'il n'a toujours pas mis une basket sur un parquet en NBA cette saison, Kristaps Porzingis change de franchise ! Victime d'une rupture du ligament croisé au genou il y a un an, l'ailier fort de 23 ans, qui aurait dû être la superstar des Knicks, a été transféré ce jeudi soir à la surprise générale au sein des Mavericks de Dallas. Soucieux du très mauvais bilan de New York, actuelle dernière franchise de NBA avec un bilan de 10 victoires contre 50 défaites, le géant letton (2,21m) a rencontré ses dirigeants plus tôt dans l'après-midi afin de leur faire part de ses préoccupations quant à la direction de son équipe, qui reste sur onze défaites consécutives.

A la suite de cette conversation, New York a décidé de ne pas retenir son 4e choix de draft en 2015, devenu le chouchou du Madison Square Garden, et lui a trouvé un acquéreur dans la foulée. Selon ESPN et The Atletic, médias influents dans le microcosme de la NBA, en particulier avec leurs journalistes Adrian Wojnarowski et Shams Charania, Kristaps Porzingis est envoyé à Dallas en compagnie de Courtney Lee, Trey Burke et Tim Hardaway Jr. contre le prometteur Dennis Smith Jr., Wesley Matthews et DeAndre Jordan. Le deal comprend également un premier tour de draft pour les Knicks.

Beaucoup d'argent cet été, mais pour quoi faire ?

A Dallas, Kristaps Porzingis rejoint donc Luka Doncic afin d'accélérer la reconstruction de l'équipe texane et remplacer poste pour poste un certain Dirk Nowitzki. Du côté de New York, la stratégie de reconstruction est claire : terminer parmi les trois plus mauvais bilans de la ligue afin d'avoir une chance de choisir en première position lors de la prochaine draft et accueillir la pépite de Duke Zion Williamson dans ses rangs. Tout en libérant de la masse salariale (environ 75 millions de dollars libres pour la prochaine free agency cet été) pour proposer un contrat juteux à des joueurs comme Kevin Durant ou Kyrie Irving. Mais, même avec beaucoup d'argent à mettre sur la table, l'avenir des Knicks s'annonce bien incertain...