Curry frustré, Diallo le sauveur : la soirée a connu quelques émotions

Concours de tirs à trois points : Stephen Curry battu

Stephen Curry, qui a signé un total de 27 au premier tour, a finalement été battu dans le concours de tirs à trois points du week-end du All Star Game par l'arrière de Brooklyn, Joe Harris. L'arrière des Warriors avait pourtant bien débuté la finale en réussissant ses neuf premiers tirs. Le triple champion NBA, vainqueur de l'épreuve en 2015, s'est ensuite brièvement déréglé, avant de se reprendre, pour finir avec 24 points sur un maximum de 34. Harris, joueur relativement méconnu qui réalise à 27 ans la meilleure saison de sa carrière, avait bouclé sa finale avec 26 points. Il est le premier joueur des Brooklyn Nets à remporter ce concours. L'autre finaliste, Buddy Hield (Sacramento), s'est classé 3e avec 19 points.

Petite consolation pour Curry, il a devancé son frère cadet Seth (Portland) qui n'a pas passé le premier tour, sous les yeux de leur père Dell, ancien joueur de Toronto et de Charlotte. Parmi les dix joueurs en lice figuraient également l'Allemand Dirk Nowitzki (Dallas) qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison et Devin Booker (Phoenix), vainqueur du concours en 2018.

Concours d'adresse : Tatum sacré

Jayson Tatum (Boston) s'est offert le Skills Challenge en battant en finale Trae Young (Atlanta), malgré un mauvais départ.

Concours de dunks : Diallo en mode sauveur

Il y a eu beaucoup de ratés, pas mal de show pas forcément utile et quelques dunks… spectaculaires. Au final, le dernier concours de la soirée, celui de dunks, est revenu à un autre joueur de Brooklyn, Hamidou Diallo. Avec un dunk en mode Superman au-dessus de Shaquille O'Neal qui lui a valu la note maximale de 50 points et les applaudissements nourris des spectateurs, l'ailier fort, âgé de 20 ans, a sauvé le concours.

En finale, il battu la nouvelle sensation des New York Knicks, Dennis Smith junior, qui a lui notamment "dunké" sur une passe du meneur de Golden State Stephen Curry, au-dessus de Dwyane Wade. "Quand j'ai vu que (Dennis Smith) m'avait 'volé' mon dunk avec mon joueur préféré (Wade,) quand j'étais enfant, je me suis dit qu'il fallait viser encore plus haut et prendre le plus grand spectateur présent dans la salle", a expliqué Diallo. "J'étais sûr que je pouvais sauter au-dessus d'O'Neal, sinon, je n'aurais pas pris le risque", a-t-il assuré.