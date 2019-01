Damian Lillard et C.J. McCollum, c'est de la dynamite !

Les joueurs : Lillard et McCollum, duo de choc

Personne n’en parle mais les Trail Blazers sont redoutables en ce moment. Ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matches avec notamment trois victoires consécutives suite à leur large succès contre le Jazz cette nuit (132-105). L’équipe d’Utah est censée former l’une des meilleures défenses de la NBA. Mais pas quand elle croise la route de C.J. McCollum et Damian Lillard.

McCollum a donné le ton d’entrée de jeu en rentrant ses 9 premières tentatives pour 18 points d’avance aux siens après douze minutes (45-27). Le Jazz n’a pas su s’en remettre. L’arrière de Portland a fini avec 30 points. Damian Lillard a pris son relais tout au long de la partie. Le meneur All-Star, vraiment brillant cette saison, a claqué 36 pions avec aussi 8 rebonds et 11 passes décisives. Ces Blazers ne font pas de bruit mais ils sont encore une fois bien placés à l’Ouest.

Le panier : Karl-Anthony Towns achève les Grizzlies à la sirène !

Gêné par des fautes, Karl-Anthony Towns n’a pas délivré le meilleur match de sa carrière cette saison. Mais il était là quand il a fallu répondre présent. Dans les moments les plus importants de la partie. C’est finalement sur sa dernière tentative que les Timberwolves ont disposé des Grizzlies après prolongation (99-97).

L’intérieur All-Star de Minnesota n’a joué que 27 minutes. Le temps d’inscrire 16 points, tous marqué après le retour des vestiaires. Il a aussi capté 10 rebonds dont le dernier, après un tir manqué d’Andrew Wiggins, qui a mené à son panier pour la gagne à la sirène. C’est déjà la quatrième victoire de suite pour les Wolves.

Le match : Un triple-double de Jokic pour venir à bout des Pelicans

Ils ont beau être privés d’Anthony Davis (et de trois autres titulaires), ces Pelicans vendent chèrement leur peau depuis plusieurs matches. Les Nuggets ont bataillé pour l’emporter cette nuit (105-99). Avec une nouvelle performance étincelante de Nikola Jokic. Le pivot serbe a compilé son huitième triple-double de la saison en compilant 20 points, 13 rebonds et 10 passes décisives. Denver est toujours deuxième à l’Ouest avec 35 victoires en 50 matches.

Le collectif : Boston s’applique à jouer en équipe sans Kyrie Irving

Les Celtics étaient privés de Kyrie Irving pour la deuxième fois consécutive cette nuit. Mais son absence n’a pas empêché ses coéquipiers de pratiquer du beau basket. Avec des passes, de la circulation du ballon donc et plusieurs menaces offensives pour faire exploser la défense des Hornets, battus assez sèchement (129-94). Du coup, de nombreux joueurs se sont illustrés. Jaylen Brown a planté 24 points en sortie de banc. 20 pour Tatum, 17 pour Rozier, 15 pour Morris, 14 pour Horford et 12 pour Hayward. Avec à la clé la sixième victoire en huit matches sans Irving cette saison.

Le dinosaure : Papy Dirk Nowitzki brille contre New York

Dirk Nowitzki a toujours aimé l’atmosphère du Madison Square Garden. Il y a marqué plus de points (en moyenne) que dans n’importe quelle salle, hormis celle des Mavericks, évidemment. L’Allemand voulait partir sur une bonne note. Il joue sa dernière saison en NBA et c’était donc son dernier déplacement à New York. Alors il s’est appliqué pour inscrire 14 points en 12 minutes à 5 sur 7 aux tirs. Dallas l’a facilement emporté (114-90).

Luka Doncic a posté 16 points et 8 rebonds tandis que Dennis Smith Jr compilait le deuxième triple-double de sa carrière (13 pts, 10 rbds, 15 pds).

Les Français : Rudy Gobert proche du double-double

15 points et 9 rebonds pour Rudy Gobert, battu avec le Jazz contre les Blazers. Joakim Noah a compilé 6 points et 5 rebonds pour les Grizzlies, également perdants. Nicolas Batum a inscrit 13 points lors de la défaite de son équipe contre les Celtics. Ian Mahinmi (2 pts, 4 rbds) est le seul français reparti avec la victoire cette nuit.

Tous les scores

Celtics – Hornets : 126-94

Heat – Bulls : 89-105

Knicks – Mavericks : 90-114

Wizards – Pacers : 107-89

Timberwolves – Grizzlies : 99-97

Pelicans – Nuggets : 99-105

Kings – Hawks : 135-113

Trail Blazers – Jazz : 132-105