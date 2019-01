Davis écope de 50.000 dollars d'amende pour avoir dit qu'il voulait quitter La Nouvelle-Orléans

L'ailier fort Anthony Davis a écopé d'une amende de 50.000 dollars de la NBA, mardi, 24 heures après avoir publiquement clamé qu'il ne désirait pas rester dans les rangs de La Nouvelle-Orléans et être échangé d'ici le 7 février, terme de la fenêtre des transferts. Selon son agent, Rich Paul, cité par ESPN, Davis, âgé de 25 ans et originaire de Chicago, ne signera pas de prolongation à son contrat actuel parce qu'il "désire être échangé avec une équipe qui lui donne la chance de gagner et de se battre pour le titre".

Davis a ainsi violé la règle établie d'un commun accord entre les syndicats des propriétaires et des joueurs, interdisant des demandes publiques de "trade". La déclaration de Rich Paul est considérée par la NBA comme "un effort intentionnel pour miner les relations contractuelles entre Davis et les Pelicans". La Nouvelle-Orléans affirmé lundi qu'elle agirait "selon ses propres termes et calendriers, sans être influencée par des éléments extérieurs".

Davis, All-Star à cinq reprises champion olympique 2012 à Londres, était le N.1 de la draft en 2012. Il totalise, cette saison, une moyenne de 29,3 points (2e rang en NBA), 13,3 rebonds (3e rang), 2,6 contres et 1,7 interception par rencontre, mais est indisponible depuis le 19 janvier en raison d'une entorse à l'index gauche. Les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, où joue la superstar LeBron James représentée par le même agent Paul, figurent parmi les équipes intéressées pour s'attacher les services de Davis, selon la presse.