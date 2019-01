Défaites à gogo, altercation entre deux joueurs : la crise couve à Memphis

Memphis, nouvelle équipe du pivot franco-américain Joakim Noah, traverse une très mauvaise passe: après la défaite à domicile contre Detroit mercredi, la dixième des Grizzlies lors de leurs 13 derniers matches, deux joueurs se sont battus dans les vestiaires.

Selon la chaîne de télévision ESPN, l'arrière américain Garrett Temple et l'ailier israélien Omri Casspi en sont venus aux mains à l'issue de la rencontre. Ils ont dû être séparés par leurs coéquipiers et des membres de l'encadrement alors que l'un reprochait à l'autre son manque d'enthousiasme et son comportement sur le banc durant la rencontre.

" Il y avait beaucoup d'émotions durant ce débriefing d'après-match "

Les portes des vestiaires des Grizzlies sont restées fermées pendant trente minutes après la rencontre alors que traditionnellement, la presse peut rencontrer rapidement les joueurs à l'issue d'un match. Leur entraîneur J.B. Bickerstaff avait expliqué qu'il y avait eu "une explication nécessaire avec tout le monde". Le manageur général de l'équipe Chris Wallace a confirmé jeudi qu'il y avait bien eu une altercation entre deux joueurs qui écoperont d'une sanction interne, a-t-il ajouté.

"Il y avait beaucoup d'émotions durant ce débriefing d'après-match et malheureusement, ces émotions ont pris le dessus, mais nous croyons toujours dans notre équipe et dans ce groupe de joueurs résilients", a-t-il insisté. "C'est un groupe fantastique, ils vont trouver la solution pour sortir de cette situation (...) Ce n'est jamais facile quand on perd, mais on a confiance en eux", a noté Wallace.

Memphis est désormais 10e de la conférence Ouest (18 v-19 d) alors que la franchise du Tennessee avait bien débuté la saison et même brièvement occupé la première place en novembre. Noah, 33 ans, a rejoint Memphis début décembre après avoir été libéré par les New York Knicks au terme de deux saisons décevantes. Le meilleur défenseur de NBA en 2014 a un impact pour l'instant limité: gêné par une douleur à un talon, il tourne à des moyennes de 4,2 points et 3,2 rebonds pour 12,5 minutes de jeu par match.