Denver est un solide leader à l'Ouest et ce n'est pas Parker qui dira le contraire

Denver a consolidé son inattendu statut de leader de la conférence Ouest avec une cinquième victoire consécutive samedi, face à Charlotte (123-110). Les Nuggets ont dû attendre la 4e et dernière période pour distancer les Hornets grâce à leur pivot serbe Nikola Jokic qui a inscrit 39 points, record personnel de la saison.

Jokic a également apporté 12 rebonds et six passes décisives, tandis que Paul Millsap et Gary Harris ont ajouté respectivement 18 et 17 points qui ont permis à leur équipe de signer sa dixième victoire de suite à domicile.

Les Nuggets affichent un bilan de 26 victoires pour onze défaites, du jamais-vu dans leur histoire à ce stade de la saison.

La franchise du Colorado va passer un test capital lundi contre Houston, l'équipe en forme du moment, porté par le MVP en titre, James Harden.

Charlotte, privé de Cody Zeller, opéré de la main droite, et de Jeremy Lamb, a de son côté concédé une troisième défaite sur ses quatre dernières sorties. Son meilleur marqueur Kemba Walker a été limité à 20 points, tandis que sa doublure, le Français Tony Parker, a fini la rencontre avec deux points et trois passes en 16 minutes de jeu.

Les Hornets restent 8e de la conférence Est (18 v-20 d), mais ils vont disputer leurs cinq prochains matches à l'extérieur et voyagent mal cette saison (4 v-12 d).