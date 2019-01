Detroit Pistons : Griffin mis à l'amende pour avoir insulté un arbitre

"Blake Griffin a reçu une amende de 15.000 dollars après avoir insulté un officiel du match", a indiqué la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA). "L'incident a eu lieu à la fin du match", a indiqué la NBA, sans donner plus de précisions.

Durant cette rencontre, l'ancien joueur des Clippers a marqué 19 points et a été dominé par Rudy Gobert (18 pts, 25 rbds) et Donovan Mitchell (28 pts). Les Pistons ont perdu cinq de leurs sept derniers matches et sont 9e de la conférence Est avec 19 victoires et 24 défaites.