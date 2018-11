Entre Carmelo Anthony et Houston, c'est déjà fini !

Après seulement dix matches, la carrière de Carmelo Anthony sous le maillot des Houston Rockets est déjà terminée. C'est en tout cas ce que rapporte ce jeudi soir le toujours très bien informé journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Selon "Woj", Houston va officialiser le départ de Melo avant le coup d'envoi du match entre les Golden State Warriors et les Rockets, la nuit prochaine.

Anthony, 34 ans, avait rejoint Houston l'été dernier et avait signé un contrat d'un an pour le minimum salarial pour un joueur-vétéran (2,4 millions de dollars). Il a manqué les trois derniers matches des Rockets, officiellement car il était malade, mais son départ était dans les tuyaux depuis plusieurs jours déjà, en raison de l'incompatibilité de son style de jeu avec celui de sa nouvelle franchise. En dix matches avec les Rockets, dont deux seulement comme titulaire, Melo affiche des moyennes de 13,4 points et 5,4 rebonds pour 29,4 minutes de jeu par match.

Un transfert rocambolesque pour rien

Depuis son départ des New York Knicks, son équipe de 2011 à 2017, la cote d'Anthony a sérieusement faibli. Il ne s'était pas imposé la saison dernière à Oklahoma City (16,2 pts et 5,8 rebonds par match) et le Thunder l'avait envoyé cet à Atlanta dans le cadre du transfert de Dennis Schröder. Mais les Hawks avaient immédiatement accepté de résilier son énorme contrat (contre un gros chèque) pour lui permettre de signer dans une équipe qui vise le titre NBA, qu'il n'a jamais remporté.

Houston, meilleure équipe de la dernière saison régulière, a mal débuté l'exercice 2018-19 et pointe à la 12e place de la conférence Ouest (6 v-7 d). Reste maintenant à savoir où rebondira Melo, dix fois All-Star mais qui semble désormais au crépuscule de sa carrière...

(Avec AFP)