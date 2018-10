Golden State, encore un titre et c’est fini ?

Ah, il y a comme un parfum de basket américain dans l’air ! Pour l’instant, les trente équipes NBA se rôdent encore au cours d’une série de matches amicaux qui font office de pré-saison. Les vraies hostilités ne débutent que dans une semaine mais l’excitation est déjà palpable. Parce que l’été fut particulièrement mouvementé entre la signature de LeBron James avec les mythiques Los Angeles Lakers ou le transfert de Kawhi Leonard vers Toronto. Mais derrière cet engouement se cache pourtant une réalité bien moins enivrante : l’absence de suspense, ou presque, dans la course au titre.

Les acteurs de la ligue en sont eux-mêmes conscients. Invités à donner leurs pronostics, comme le veut la tradition avant chaque début de saison, la très large majorité des dirigeants NBA (86%) imaginent déjà Golden State décrocher une troisième bague consécutive en juin prochain. Seules deux autres équipes ont été citées comme de potentiels candidats à la victoire finale : Houston et Boston. Et à ce stade, ils font plus figure d’outsiders que de vrais prétendants.

Stephen Curry, Kevin Durant et leurs acolytes semblent encore une fois bien au-dessus du lot. Surtout qu’un cinquième All-Star, DeMarcus Cousins, s’est greffé à la troupe en juillet dernier. Difficile de leur trouver un concurrent à l’heure actuelle. Les Cavaliers, anciens rivaux quatre fois finalistes mais battus à trois reprises, sont hors-course maintenant qu’ils ont perdu James. Le King a installé son nouveau royaume à Los Angeles mais il n’avait peut-être jamais joué pour une formation aussi peu préparée à rejoindre les sommets. Il le dit lui-même : "nous sommes loin d’avoir le niveau ou le vécu des Warriors."

Les Rockets, meilleure équipe de la saison régulière l’an passé, ont perdu des joueurs-clés comme Trevor Ariza, voire Luc Mbah a Moute. Les Sixers ou les Celtics sont pleins de promesses mais ils ne sont pas au même stade de développement que les doubles champions en titre.

Les Warriors au sommet, plus que jamais proches du précipice

Alors comment oser évoquer une hypothétique fin de règne alors que les Warriors sont à leur apogée ? Peut-être parce que c’est justement une fois tout en haut, au sommet, qu’il ne reste plus qu’un déclin, une chute, inévitable. Toute dynastie a un début… et une fin. Les hommes de Steve Kerr vont donc partir à la conquête du fameux “Three Peat”. Un exploit très rare en NBA.

Il n’y a d’ailleurs que cinq équipes qui y sont parvenues : les Lakers (de Minneapolis) entre 1952 et 1954, les Celtics vainqueurs de sept titres de suite entre 1959 et 1966, les Bulls de Michael Jordan, par deux fois, entre 1991 et 1993 puis entre 1996 et 1998, et enfin les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant entre 2000 et 2002. Même des légendes comme Magic Johnson ou Larry Bird n’ont pas réussi à accomplir pareille performance. Parce que la tâche est extrêmement complexe. Les Warriors forment incontestablement l’une des meilleures équipes de tous les temps. Le triplé, sauf catastrophe, ils vont le faire.

Les Chicago Bulls après leur cinquième titre NBA en 1997Getty Images

Et, pourquoi pas, voyons plus loin. Allons au-delà de 2019. Parlons quadruplé. Là, ça devient dingue. Les saisons sont tellement éprouvantes. Physiquement, bien sûr, avec cent matches dans les jambes à chaque fois. Ça l’est encore plus mentalement. Nerveusement. Il faut constamment trouver les ressources pour se motiver à bosser encore pour préparer son corps à répéter les efforts jusqu’en juin. "Je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c’est que ce n’est pas comme en 2015 quand tout était encore nouveau et excitant", confiait Steve Kerr après la qualification de son groupe pour les finales 2018. "Je pense que c’est beaucoup plus facile d’escalader la montagne que de rester au sommet."

Ce même Kerr, ancien coéquipier de Jordan aux Bulls, estime que Chicago n’aurait pas gagné un quatrième titre de suite en 1994, même si MJ n’avait pas pris sa retraite. Parce que l’usure était trop forte. Les Warriors ont beau être très talentueux, ils n’en sont pas moins humains. Les succès à répétition peuvent susciter l’ennui – et pas seulement celui du public ! La routine s’installe, au point de faire vaciller Golden State l’an dernier. Les Californiens sont passés à une blessure de Chris Paul de sortir avant les finales NBA. Houston semblait pourtant un ton en-dessous mais ils ont tenu Curry et ses coéquipiers poussés jusqu’à une ultime septième manche.

Le double MVP l’a bien compris, “notre principal adversaire, c’est nous-mêmes.” Pour lutter contre cette lassitude, Kerr parle de mettre l’accent sur le “plaisir” en redécouvrant chaque étape du processus qui mène au titre. “J’espère que ce ne sera pas notre dernière danse“, ajoute le coach. Il est optimiste, évidemment. Mais il connaît les enjeux qui dépassent le cadre de la saison à venir. Avec une intersaison décisive qui se profile à l’horizon pour 2019. DeMarcus Cousins, Klay Thompson mais surtout Kevin Durant seront libres de tester le marché à ce moment-là.

Kevin Durant… direction New York ?

Si Thompson a fréquemment répété qu’il voulait finir sa carrière à Oakland, quid de KD ? Qui sait ce qu’il veut réellement ? Zach Lowe, célèbre journaliste pour ESPN, a récemment confié que même les proches du joueur n’étaient pas sûrs de savoir ce qui peut motiver le MVP des deux dernières finales. Steve Kerr a avoué que l’ailier était “moins heureux” la saison dernière. Pour lui aussi, cette monotonie du succès s’est installée. Et les titres amassés n’ont pas fait taire les critiques à son égard.

Durant est pointé du doigt depuis qu’il a quitté le Thunder pour rejoindre les Warriors. Il estime même “ressentir de la haine” envers lui. C’est un garçon qui fait attention à son image : il lit ce qui se dit sur lui, même au fin-fond des réseaux sociaux, quitte à se créer de faux comptes Twitter pour répondre à ses détracteurs. Voilà un homme, fraîchement trentenaire, qui aura peut-être besoin d’un nouveau défi en cas de troisième titre.

Il s’est souvent inspiré de LeBron James. Alors pourquoi ne pas prendre exemple sur son ami et lui aussi rejoindre une organisation historique qui a bien besoin d’un coup de pouce pour se relever ? James était autant attiré par Los Angeles que par les Lakers. Parce qu’il y fait ses affaires, avec notamment son rêve de devenir le boss du divertissement à Hollywood. Durant, lui, entretient ses business à New York. Son associé – et agent – Rich Kleiman est originaire de la "grosse pomme". C’est un fervent supporteur des Knicks… et même un conseiller de la direction de la franchise. Les rumeurs d’un éventuel départ de KD vers NY ne sont pas infondées. Elles ne relèvent pas seulement du fantasme.

Sans Durant, la souveraineté des Warriors serait évidemment mise à mal à partir de 2019. Surtout qu’une armada est en passe de se former aux Lakers, avec notamment les rumeurs de possibles transferts de Kawhi Leonard ou Anthony Davis. Beaucoup de spéculations à prendre au conditionnel, bien entendu. En attendant, Golden State s’apprête à rouler sur le reste de la Ligue. Peut-être plus pour longtemps.