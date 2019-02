Houston rayonne, les Lakers inquiètent

Houston a décidément pris la mesure des Warriors. Privés de leur "MVP" (meilleur joueur) James Harden, souffrant aux cervicales, les Rockets ne partaient pas favoris face à l'ogre Golden State, double-champion en titre, qui restait sur 17 victoires en 19 rencontres. Avec une moyenne affolante de 36,5 points par match depuis le début de la saison, Harden s'est rendu indispensable aux Rockets, qui ont bâti tout leur système de jeu autour du plus célèbre barbu de la NBA. Mais en son absence, les joueurs de Mike d'Antoni sont parvenus à se sublimer face à leur bourreau de la dernière finale de la conférence Ouest (118-112).

Les Rockets se sont appuyés sur l'expérience de Chris Paul (23 points, 17 passes décisives), la verve offensive d'Eric Gordon (25 points) et la défense de fer de Clint Capela (15 rebonds) "On a une équipe talentueuse. Jouer durement n'est pas suffisant, il faut aussi jouer de façon intelligente. C'est ce que j'ai dit aux gars et c'est ce qu'ils ont fait ce soir", s'est félicité Paul.

Houston a compté jusqu'à 20 points d'avance dans le deuxième quart-temps, mais a dû contenir le retour des Warriors, portés par le trio Kevin Durant (29 points), Stephen Curry (25 points) et Klay Thompson (20 points). Les Rockets (34 v-25 d) affichent le cinquième meilleur bilan de la conférence Ouest, toujours dominée par Golden State (42 v-17 d).

Les Lakers distancés

Pour la première fois depuis 2005, LeBron James pourrait manquer les playoffs, alors que les Lakers ont subi un nouveau revers à La Nouvelle-Orléans. Les 27 points et 12 passes décisives de James n'ont pas suffi aux Californiens, incapables de profiter de l'absence du pivot-vedette des Pelicans Anthony Davis. Davis, qui a manifesté son souhait de quitter "NOLA", est en délicatesse avec la direction des Pelicans, qui a annoncé qu'elle allait réduire son temps de jeu jusqu'à la fin de la saison.

Les Lakers (29v-30d), qui n'ont plus disputé les playoffs depuis 2013, comptent désormais trois matches et demi de retard sur leurs voisins des Clippers dans la course à la 8e et dernière place qualificative. "Tout le monde s'est habitué aux défaites ces dernières années. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de perdre, je ne suis pas à l'aise avec ça. Qu'on perde la premier match contre Houston ou le 59e contre La Nouvelle-Orléans, ça ne change rien pour moi", s'est agacé James après la rencontre. La défaite des Lakers fait les affaires de Sacramento, qui s'est offert une victoire de prestige à Oklhahoma City (119-116) et reste au contact des Clippers, à la 9e place (31 v-28d) de l'Ouest.

Milwaukee a consolidé sa place de leader de la conférence Est (45 v- 14d) en dominant facilement Minnesota 140 à 128. Victorieux 122-119 à Washington, Indiana (40 v-20 d) a conforté sa troisième place. Philadelphie (38 v-22 d) et Boston (37 v-23 d), également en course pour une place sur le podium de l'Est, se sont inclinés, respectivement face à Portland et Chicago.