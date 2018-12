Houston se réveille, Gobert ne s'endort pas sur ses lauriers

Houston a mis fin à une série de quatre défaites consécutives vendredi en surclassant son rival texan San Antonio, humilié devant son public 136 à 105. Finalistes de la conférence Ouest en juin dernier, les Rockets peinent à retrouver le niveau qui avaient fait d'eux des prétendants au titre la saison dernière.

Mais portés par James Harden, meilleur joueur NBA (MVP) en 2018, Houston a retrouvé des couleurs sur le parquet des Spurs. "The Beard" a inscrit 23 points et délivré 10 passes décisives, tandis que ses coéquipiers Clint Capela (27 points, 12 rebonds) et Eric Gordon (26 points) ont peaufiné leur lignes de statistiques.

Les Rockets ont aussi profité du retour de Chris Paul, absent depuis trois matches à cause d'une blessure à la cuisse. Le meneur de Houston a fini avec 14 points et 10 passes décisives. Rien ne va plus en revanche pour les joueurs de Gregg Poppovich, déjà corrigés à Minnesota mercredi (128-89). Seuls LaMarcus Alridge (20 points) et DeMar DeRozan (18 points) ont surnagé dans le naufrage des Spurs à domicile. San Antonio, qui n'a plus manqué les play-offs depuis 21 ans, est seulement 14e de la conférence Ouest (10 v-12 d), tandis que Houston grapille deux places et se retrouve 12e (10 v-11 d).

Gobert cartonne

Utah a remporté de son côté une précieuse victoire sur le parquet de Charlotte (119-111) grâce notamment à la performance aboutie de son pivot français Rudy Gobert. Avec 20 points et 17 rebonds, Gobert a aligné un nouveau "double-double", son 20e en 23 matches. Sacré meilleur défenseur de la ligue la saison dernière, Gobert a par ailleurs réussi 4 contres. Le jeune arrière du Jazz Donovan Mitchell a fini meilleur marqueur avec 30 points, tandis que Jae Crowder, particulièrement en verve au tir primé (6/10), a ajouté 24 unités, son record cette saison.

Du côté des Hornets, Tony Parker a marqué 20 points et délivré 8 passes décisives en sortie de banc. Jeremy Lamb (24 points) et Kemba Walker (21 points) se sont également mis en valeur. Grâce à ce succès, Utah reste au contact de ses adversaires dans la course au playoffs de la conférence Ouest. Le Jazz est 11e avec 11 victoires et 12 défaites.

Denver a résisté au retour de Portland en NBA pour s'imposer sur le fil vendredi 113 à 112 sur le parquet des Trail Blazers, confortant ainsi leur place de dauphin de la conférence Ouest. Les Nuggets, qui ont fait la course en tête dès les premières minutes et menaient de 15 points à la mi-temps (68-53), ont vu leur avance fondre en seconde période. Mais les coéquipiers de Nikola Jokic ont eu les nerfs solides en fin de match pour conserver une avance d'un point, alors que CJ McCollum a manqué le tir de la victoire pour Portland. Garry Harris (27 points) et Paul Millsap (22 points, 10 rebonds) ont été les principaux artisans du succès de Denver, tandis que McCollum a inscrit 33 points pour les Trail Blazers. Les Nuggets enchaînent une cinquième victoire d'affilée, confortant ainsi leur surprenante deuxième place à l'Ouest (15 v-7 d). Portland, qui avait l'occasion de monter sur le podium, glisse à la septième place (13 v-9 d).