J.R. Smith veut quitter Cleveland

L'arrière de Cleveland J.R. Smith veut quitter les Cavaliers, son équipe depuis janvier 2015, alors que son temps de jeu a chuté cette saison depuis le départ de LeBron James aux Lakers. "Ils savent que je souhaite partir. Ils ne veulent plus de moi, donc ils savent ce qu'il en est", a-t-il déclaré mercredi soir à propos de ses dirigeants. Smith, 33 ans, a disputé quatre matches cette saison pour une moyenne de 12 minutes de jeu et 2,5 points par match alors qu'il tournait à 28,1 minutes et 8,3 points par match la saison dernière.

Recruté par Cleveland en 2015, Smith faisait partie de l'équipe qui a offert sous la conduite de LeBron James aux Cavaliers leur premier titre de champion NBA en 2016. Mais depuis le départ de "King James", Cleveland est en reconstruction: l'entraîneur Tyronn Lue a été limogé après six défaites pour commencer la saison et les dirigeants veulent rajeunir leur effectif.

Smith, réputé pour son tempérament volcanique, est avec Kyle Korver sur la liste des joueurs que Cleveland souhaite échanger. Son contrat expire en juin 2020 et lui garantit 14 millions de dollars (12,3 millions d'euros) par an.

Selon la chaîne de télévision ESPN, la NBA pourrait lui infliger une amende pour avoir fait part publiquement de ses envies de départ.