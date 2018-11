Joakim Noah va signer à Memphis la semaine prochaine

"Jooks" de retour en NBA ! Le pivot franco-américain, sans équipe depuis son départ des New York Knicks mi-octobre, va s'engager avec Memphis en début de semaine prochaine, rapporte vendredi la presse spécialisée américaine.

Selon le journaliste Shams Charania du site internet The Athletic, Noah, 33 ans, devrait se rendre à Memphis dimanche pour y signer un contrat d'un an pour le minimum salarial pour un joueur vétéran. The Athletic précise que les Grizzlies discutent avec le meilleur défenseur NBA 2013-14 depuis le début de la saison.

Noah, dont l'avenir en NBA semblait il y a encore peu complétement bouché, va rejoindre l'une des équipes surprises du début de saison, 6e de la conférence Ouest (12 v-8 d). Il y sera la doublure au poste de pivot de l'Espagnol Marc Gasol.

Absent des parquets depuis 10 mois

Noah n'a plus joué un match NBA depuis janvier 2018 et n'a disputé que sept matches la saison dernière avec les Knicks. Il a d'abord purgé sa suspension de vingt matches pour dopage, puis n'a pas retrouvé sa place dans le groupe si ce n'est pour de brèves apparitions, avant d'être exclu de l'équipe en janvier 2018 pour une altercation avec Jeff Hornacek, alors entraîneur des Knicks.

La franchise de New-York a résilié son contrat le mois dernier et lui versera sur les trois années à venir les 37,8 millions de dollars (33 millions d'euros environ) qui figuraient dans son contrat qui expirait en 2020.