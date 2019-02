Joël Embiid mis à l'amende pour critique des arbitres

"Joël Embiid va payer une amende de 25.000 dollars pour ses critiques publiques de l'arbitrage et l'utilisation d'un langage inapproprié", a indiqué la Ligue nord-américaine de basket (NBA) dans un communiqué.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Embiid avait en effet estimé que "les nouveaux arbitres (officiant en NBA) étaient put...n de nul".

Il faisait notamment référence à une faute commise, selon lui, par le pivot de Boston Al Horford et non sifflée par les arbitres, qui aurait dû valoir à Philadelphie deux lancers francs à deux minutes et 30 secondes de la fin du temps réglementaire d'un match très indécis.

Embiid est le meilleur marqueur (27,3 points par match) et rebondeur (13,5) des Sixers.

Philadelphie est 5e de la conférence Est (36 v-21 d) avec le même bilan que Boston (4e).