Kawhi Leonard, le roi du Nord va mener Toronto à son premier titre

Dans notre papier de présentation des finales, nous avions souligné le fait que Toronto était sans doute le pire adversaire possible pour Golden State. Nous ne pensions pas si bien dire. L’un de nos arguments reposait sur la simple présence de Kawhi Leonard, qui était pour nous le meilleur basketteur parmi les acteurs disponibles – Kevin Durant étant blessé au mollet. L’histoire montre que posséder le joueur le plus fort dans ses rangs suffit le plus souvent à gagner une série de playoffs. C’est un sport collectif mais un homme plus doué que les autres fait souvent la différence.

Quatre matches plus tard, ça ne fait aucun doute : Leonard est le meilleur joueur, et il n’y a même pas photo. Il domine. Il n’y a personne pour l’arrêter en face, et ce même si Andre Iguodala et Klay Thompson, deux excellents défenseurs, se relayent sur lui comme ils le peuvent. Non seulement il fait la différence mais en plus il fait la différence quand il faut. Vendredi soir, c’était dans le troisième quart temps par exemple. Les Warriors menaient de quatre points à la mi-temps. L’ailier All-Star des Raptors a donné le ton dès le retour des vestiaires avec deux paniers à trois-points plantés d’entrée.

Il a inscrit 17 de ses 36 points dans le troisième quart temps, moment où Toronto a pris pour la première fois le contrôle de la partie avant de creuser l’écart. Ses isolations font des dégâts. Surtout au cours d’un match aussi haché. C’est là où se ressent le plus l’absence de Durant. Les doubles champions en titre ont énormément de mal à marquer un panier avec un Stephen Curry défendu par deux, voire trois joueurs. Leurs Raptors, eux, se reposent sur Leonard dans ces moments-là. C’était déjà le cas lors du Match 2, quand il prenait soin de calmer l’hémorragie après chaque série de paniers de Golden State.

La "masterclass" de Kawhi Leonard

Kawhi Leonard a été comparé à Kobe Bryant et à Michael Jordan en raison de son style de jeu. Mais il est aussi en train de se forger cet "instinct de tueur" qui caractérisait justement les deux légendes NBA. Le plus fort, c’est que ça se propage auprès de ses coéquipiers. Ils suivent son exemple. Longtemps raillée pour sa fébrilité dans les moments importants, cette équipe ne panique plus. Elle maîtrise son sujet. Comme lui.

Sa campagne de playoffs est absolument historique avec déjà 14 matches à 30 points ou plus dont 8 à l’extérieur. C’est la deuxième plus belle performance de tous les temps sur une campagne entière. C’est fort. Extrêmement fort. Le tout malgré une blessure au genou qu'il traîne depuis un moment. Il est en train de complètement changer le destin de la franchise canadienne. Dans l’état d’esprit donc, mais même au-delà. Ce qu’il a réussi en moins d’un an sous la tunique de Toronto est assez incroyable. Il est venu, il a vu et il s’apprête à les mener au premier titre de leur histoire. Pour leurs premières finales.

Ce n’est pas encore fini, c’est vrai. Mais hormis un retour miraculeux de Kevin Durant, difficile d’imaginer ce qui peut faire dérailler ces Raptors. Intrinsèquement, KD est peut-être (sans doute) un meilleur joueur que Leonard. Reste à savoir dans quel état il reviendra, sil revient ! Il sera peut-être à court de rythme. Ça reste peut-être la seule chance de voir les Warriors triompher. Une remise en confiance derrière un grand Durant. Purement hypothétique. Parce que pour l’instant, ce sont bien Kawhi et Toronto qui foncent vers le sacre.