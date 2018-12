Kyrie Irving et les jeunes Lakers illuminent la soirée de Noël

Le match : Les Lakers achèvent les Warriors avec James sur le banc !

S’il y avait bien un jour pour se montrer et envoyer un message, c’était celui-ci. Le soir de Noël est aussi un moment spécial en NBA. Les matches sont diffusés sur le réseau national et sont suivis par des millions de téléspectateurs partout dans le monde. Les jeunes joueurs des Lakers, les Kyle Kuzma, les Brandon Ingram et compagnie, en ont donc profité pour faire le show. Ils ont tenu à prouver qu’ils étaient prêts à supporter la lumière des projecteurs. Et quelle meilleure preuve pouvaient-ils fournir qu’une victoire franche contre les Warriors, doubles champions en titre ? Stephen Curry et les siens ont mordu la poussière cette nuit (127-101 pour Los Angeles).

Plus fort encore, les Angelinos ont conclu ce succès surprenant sans LeBron James. La superstar s’est blessé aux adducteurs en cours de troisième quart temps. James a entendu un bruit éclatant qui ne présageait rien de bon (un premier examen n'a finalement pas révélé de déchirure). Il a donc quitté ses coéquipiers après avoir compilé 17 points, 13 rebonds et 5 passes en seulement 21 minutes. Les Lakers étaient alors largement au contrôle du match (71-59). S’ils ont d’abord tenu à la sortie du King, ils ont ensuite accusé le coup. Curry a planté deux paniers trois-points consécutifs et les Warriors sont revenus à 78-76 à deux minutes de la fin du troisième quart temps.

Mais plutôt que de craquer, Kyle Kuzma (19 pts), Brandon Ingram (14 pts) et le surprenant Ivica Zubac (18 pts, 11 rbds) ont continué à se battre pour finalement creuser à nouveau l’écart. Le vétéran Rajon Rondo a aussi contribué en ajoutant 15 pts, 5 rbds et 10 pds. En face, les Warriors ont surtout été très maladroits. Notamment de loin. Klay Thompson n’a inscrit que 5 pts. Le total n'est guère meilleur pour le duo vedette des champions en titre : 15 pour Curry (5/17 aux tirs) et 21 pour Kevin Durant. Les Lakers décrochent donc le premier choc entre les deux équipes. Et avec la manière en plus.

Le joueur : 40 points pour un Kyrie Irving décisif

S’ils ont manqué d’adresse, les Sixers pouvaient difficilement mieux jouer que cette nuit. Et pourtant, ce sont bien les Celtics qui se sont imposés (121-114). Pourquoi ? Parce que Kyrie Irving. Le meneur All-Star a été absolument étincelant dans les moments les plus importants de la partie. Il a terminé avec 40 points mais il a surtout marqué quand il le fallait. D’abord à 20 secondes de la sirène, pour arracher la prolongation (108-108). Puis dans cette période, pour finir le boulot. Philadelphie menait encore 114-112 à un peu plus de deux minutes de la fin du temps supplémentaire. Les Sixers n’ont plus inscrit le moindre point par la suite.

Irving a alors planté un premier trois-points pour redonner l’avantage aux siens. Et une autre flèche derrière l’arc une minute plus tard pour assommer ses adversaires. De quoi conclure une superbe prestation le soir de Noël, le tout sous les yeux des membres de sa famille venus en nombre pour l’encourager. Il a donc compilé 40 points mais aussi 10 rebonds pour mener Boston à la victoire. Les Sixers peuvent s’en mordre les doigts. Ils ont été aux commandes dans le quatrième quart temps puis en prolongation. Ils n’ont pas su concrétiser, notamment parce qu’ils n’ont pas su mettre Joel Embiid en bonne position pour scorer. Le pivot camerounais a marqué 34 points mais il a été très discret quand le sort du match se jouait. Et pour ça, il faut aussi créditer la défense d’Al Horford. Mais le grand bonhomme de la soirée, c’était surtout Kyrie Irving.

La performance : 7 matches de suite à 30 points ou plus pour James Harden

Plus personne n’arrête James Harden. Pas même la bonne défense du Thunder. Pourtant réputée dans ce domaine, l’équipe d’Oklahoma City n’a rien pu faire contre le MVP en titre. Il a encore pris les choses en main en l’absence de Chris Paul. Ça fait donc 41 points au compteur pour l’arrière All-Star des Rockets et une nouvelle victoire pour les siens (113-109). Harden est d’ailleurs le premier joueur à avoir inscrit plus de 40 points lors d’un match de Noël depuis Kevin Durant en 2010. Ses performances actuelles permettent à Houston de remonter au classement. Les Texans ont gagné 7 de leurs 8 derniers matches – avec 7 sorties de suite à au moins 30 pts pour Harden – et sont désormais septièmes à l’Ouest.

La première : Giannis Antetokounmpo en récital au Madison Square Garden

Devenu l’un des visages de la NBA, Giannis Antetokounmpo disputait cette nuit son premier match le soir de Noël. Un honneur (ou une corvée, c'est selon) réservé aux plus grandes stars de la ligue. Il a d’ailleurs ouvert le bal avec le match programmé en tout début de soirée aux Etats-Unis. Le Grec n’a pas fait de cadeaux aux Knicks en les écrasant, possession après possession. Il a terminé avec 30 points et 14 rebonds pour ses débuts un 25 décembre. Et Milwaukee a facilement battu New York (109-95).

Le Français : Rudy Gobert monstrueux contre Portland

Rudy Gobert s’est offert son propre cadeau le soir de Noël : la raquette des Blazers, qu’il a avalé toute entière en guise de repas de fête. Le pivot du Jazz a cumulé 18 points, 14 rebonds et 7 blocks sur la truffe des intérieurs de Portland. Son équipe l’a emporté assez facilement sous son impulsion (117-96). Frank Ntilikina n’est pas entré en jeu pour les Knicks, battus par les Bucks.

Tous les scores

New York Knicks – Milwaukee Bucks : 95-109

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder : 113-109

Boston Celtics – Philadelphie Sixers : 121-114

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers : 101-127

Utah Jazz – Portland Trail Blazers : 117-96