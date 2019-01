La lune de miel de Butler à Philadelphie déjà terminée?

L'arrière américain Jimmy Butler, recruté en novembre dernier par Philadelphie, n'est pas satisfait de son rôle en attaque et l'a vertement fait savoir à son entraîneur Brett Brown, rapporte vendredi la chaîne de télévision ESPN.

Selon ESPN, Butler a critiqué à plusieurs reprises le dispositif offensif des Sixers et s'est notamment adressé à son entraîneur "de façon irrespectueuse" lors d'une séance d'analyse vidéo avant le match de son équipe à Portland fin décembre. Butler, 29 ans, a du mal à trouver sa place et son rôle dans le cinq majeur des Sixers aux côtés du pivot camerounais Joel Embiid et de l'ailier australien Ben Simmons. Ces trois joueurs évoluent dans un registre offensif similaire et sont réputés pour leur fort caractère.

Butler avait ainsi demandé avant le coup d'envoi de la saison 2018-19 à quitter Minnesota et être échangé en raison de sa mésentente avec plusieurs joueurs des Timberwolves. Depuis son arrivée en novembre à Philadelphie, il tourne à des moyennes de 18 points, 4,7 rebonds et 3,2 passes décisives par match, en retrait par rapport à ses statistiques des saisons précédentes. Considéré comme l'un des meilleurs arrières du Championnat, Butler qui a fait l'essentiel de sa carrière à Chicago (2011-17), peut devenir agent libre en fin de saison. Philadelphie est 4e au classement de la conférence Est (25 v-14 d).