Pré-saison : La NBA de retour au Japon pour la première fois depuis 2003

La NBA de retour au pays du Soleil-Levant. La Ligue nord-américaine de basket a annoncé ce mardi la programmation de deux matches de pré-saison les 8 et 10 octobre prochain au Japon qui verront s'affronter les Toronto Raptors aux Houston Rockets. La NBA n'avait plus mis les pieds sur le territoire nippon depuis les 12 matches de saison régulière qui s'y étaient tenus entre 1990 et 2003.

Ces dernières années, la NBA s'est régulièrement délocalisée : environ 20 matches de pré-saison ont ainsi eu lieu en Chine depuis 2004.