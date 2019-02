Larmes, tweet moqueur et Snapchat : Rudy Gobert et Draymond Green se chambrent à distance

Ça chambre sévèrement en NBA ! Non retenu pour le All-Star Game, Rudy Gobert n'a pu cacher sa déception et contenir ses larmes, vendredi face à des journalistes. Un petit craquage qui n’a pas échappé à Draymond Green, qui s’est moqué du Français sur Twitter. "J’imagine que je devrais pleurer aussi… Pas de Charlotte ?", a posté plein d’ironie le joueur des Warriors, alors que la ville de Caroline du Nord accueillera les plus grandes stars de la ligue nord-américaine le 18 février.

Gobert lui a répondu. Et l’intérieur du Jazz a fait référence à un vieux dossier concernant le Warrior. "Il a tweeté ? Qu’est-ce qu’il a tweeté ? Tant qu’il ne poste rien sur Snapchat, c’est bon", a lâché le Français. Un clin d’œil taquin à un épisode peu glorieux pour Green : à l’été 2016, il s’était raté en envoyant sur le réseau social aux contenus éphémères une photo de son pénis.

Vivement le 13 février et les retrouvailles sur le parquet entre Golden State et Utah.