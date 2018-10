Under Armour fait de Joel Embiid le pivot le mieux payé de la NBA

Joel Embiid, dont le contrat avec l'allemand Adidas a expiré le 30 septembre, rejoint la petite communauté des joueurs de NBA équipés par Under Armour. La marque américaine en plein développement est encore peu présente en NBA mais peut se targuer d'avoir sous contrat le meneur star de Golden State Stephen Curry. Les détails du contrat n'ont pas été révélés officiellement, mais selon la chaîne sportive ESPN, il porte sur cinq ans. En outre, s'appuyant sur des sources non identifiées du domaine de l'industrie de l'équipement, ESPN indique que le joueur de 24 ans sera désormais le pivot le mieux payé de NBA.

"Le basketball m'a tout donné, mais il doit être plus que simplement du basketball, c'est la première choses que j'ai dite à Under Armour", écrit le joueur dans un communiqué publié par la marque. "Je veux utiliser ce partenariat pour faire quelque chose de concret", ajoute-t-il. Selon la chaîne sportive ESPN, le joueur et son nouvel équipementier vont s'impliquer dans des causes caritatives dans la région de Philadelphie et au Cameroun.