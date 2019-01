Le Thunder de Westbrook à a relance

Le match : Paul George et Russell Westbrook ralentissent Portland

Les Blazers restaient sur trois victoires consécutives avant d’affronter le Thunder cette nuit. Une série stoppée nette par Paul George (36 pts, 8 rbds, 5 interceptions) et Russell Westbrook (29 pts, 10 rbds, 14 pds). Ce succès (123-114) confirme le regain de forme de l’équipe d’Oklahoma City. Il n’y a pas si longtemps, les joueurs de Billy Donovan avaient perdu cinq matches sur six. Ils sont désormais lancés sur trois victoires de suite.

Westbrook a compilé son quatorzième triple-double de la saison pour résister aux assauts de Damian Lillard (34 pts, 8 pds) et C.J. McCollum (31). Mais la défense du Thunder, l’une des meilleures de la ligue, a su provoquer de nombreuses pertes de balle. C’est d’ailleurs après avoir volé un nouveau ballon que George a inscrit un layup décisif pour porter l’écart à neuf points à seulement deux minutes de la fin du match (117-108). Si la partie a été serrée, OKC a tout de même mené du début jusqu’à la sirène. Portland n’a été devant que pendant trente secondes.

Le joueur : Retour triomphant pour Dennis Smith Jr

On ne sait pas vraiment si Dennis Smith Jr était vraiment gêné par une blessure ou non. Les Mavericks l’ont sorti de la rotation tout au long de la semaine dernière alors qu’ils négociaient le transfert du jeune meneur sophomore. Ils ont finalement décidé d’essayer de l’intégrer à nouveau à leur projet. Et le jeune homme n’a pas manqué son retour. Auteur de 17 points, il a contribué à la victoire de Dallas cette nuit (106-98).

Les Clippers ont manqué beaucoup trop de tirs pour prétendre à la victoire. Ils ont par exemple raté leurs quinze dernières tentatives pour conclure le troisième quart temps… malgré ça, ils étaient toujours au contrôle en début de quatrième quart (83-88). Ils ont fini le match avec un 4 sur 16 aux tirs. Les Mavericks en ont profité pour repasser devant par l’intermédiaire de Smith Jr et de Luka Doncic, lui aussi pointé à 17 unités.

La performance : Karl-Anthony Towns en tête dans toutes les catégories statistiques

Dire que Karl-Anthony Towns a tout fait pour les Timberwolves cette nuit est un euphémisme. Minnesota a battu Phoenix (118-91) et son intérieur a terminé meilleur marqueur (25), rebondeur (18), passeur (7), intercepteur (2) et contreur (1) de son équipe ! Une performance à l’image de son état de forme en ce moment. Les Wolves peinent à décoller mais Towns est plus dominant que jamais.

Le rookie : Marvin Bagley réussit son meilleur match

C’est pour le type de performance réalisé cette nuit que les Kings ont choisi Marvin Bagley en deuxième position lors de la dernière draft. L’intérieur de 19 ans a compilé 22 points (10 sur 20 aux tirs) et 11 rebonds lors de la défaite de Sacramento à Toronto (105-120). Il a profité de l’absence de Nemanja Bjelica pour être aligné pour la première fois dans le cinq majeur. Et il n’a pas déçu. Il faut dire que Bagley commence à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et ça affecte forcément son impact sur le terrain.

Tous les scores

Raptors – Kings : 120-105

Thunder – Trail Blazers : 123-114

Mavericks – Clippers : 106-98

Suns – Timberwolves : 91-118