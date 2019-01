Le transfert de McCaw a été fait dans les règles, estime la NBA

Le transfert de Patrick McCaw des Cavs aux Raptors est bel et bien validé. L'arrière américain de 23 ans a enchainé les changements d'équipe ces dernières semaines, passant de Golden State à Cleveland, avant d'atterrir finalement à Toronto, le tout en moins de quinze jours. "Sur la base des faits et circonstances spécifiques de cette affaire, la NBA a conclu à l'absence de violation de la convention collective, y compris des règles anti-contournement", a déclaré lundi la NBA dans un communiqué.

Son passage éclair chez les Cavaliers, avec lesquels il avait signé le 30 décembre, avant d'être libéré seulement une semaine plus tard après trois petits matches, a créé la polémique. La Ligue nord-américaine (NBA) avait notamment lancé une enquête sur ce transfert à la demande de Golden State qui soupçonnait Cleveland et McCaw de s'être entendus pour lui permettre de devenir agent libre sans restriction et de couper ainsi tout lien contractuel avec la franchise d'Oakland. Garder McCaw aurait été une opération coûteuse pour les Warriors, qui dépassent déjà le plafond salarial de la NBA et doivent s'acquitter d'une taxe supplémentaire sur leur masse salariale.

Les Cavs, qui détiennent le pire bilan de la NBA à 9 victoires-35 défaites après le départ de LeBron James en juillet dernier pour les Lakers de Los Angeles, ont renoncé à McCaw un jour avant que son salaire ne soit garanti.