LeBron James (Lakers) après la défaite face aux Spurs : "C’est inacceptable"

De héros à fossoyeur, il y a un écart énorme de vocabulaire. Mais, sur un terrain de basket, on passe vite d’un statut à l’autre. Beaucoup trop vite. Mais surtout beaucoup trop cruel. LeBron James ne dira pas autre chose ce mardi au moment de revenir sur la défaite sur le fil des siens face aux Spurs au Staples Center (143 - 142).

Héroïque, LBJ l’a été. Tout au long du match. Jusqu’à la dernière minute de jeu. 32 points, 14 passes décisives et 8 rebonds pour le numéro 23 de la franchise californienne. Cela pose une performance. Accompagné par un Kyle Kuzma de gala (37 pts), James a lancé la révolte des siens dans le dernier quart-temps. Menés de 8 points à une minute de la fin du temps réglementaire, les Lakers ont arraché la prolongation. Avec un tir exceptionnel de LBJ à quelques secondes du buzzer.

Le début d’un vent de folie qui aurait dû mener les Californiens à la victoire. Dans ces prolongations, les Lakers ont même clairement pris le pas sur des Spurs qu’on pensait dépassés par la situation. Le symbole ? Ce panier complètement fou de l’ancien boss de Cleveland après une action sans queue ni tête.

Toujours aucune victoire

La suite, c’est LeBron qui la décrit le mieux : "On a eu notre chance. On était à +6 avec une minute à jouer mais on n’a pas réussi à les arrêter, a-t-il avancé. Ils rentrent un gros shoot les ramenant à 1 point. Je rate deux lancers francs, ce qui est inacceptable, et je rate le dernier tir". LBJ le sait, c’est bien lui qui a fait pencher la balance du mauvais côté. Car s’il avait rentré ses deux lancers, la donne aurait sans doute été différente. Il aurait eu tous les honneurs, à juste titre, et aurait surtout connu sa première victoire au sein de sa nouvelle franchise.

Malgré ce match, qui aurait pu être un tournant, le numéro 23 ne s’inquiète pas outre-mesure pour la suite. "On va continuer pour être meilleur. J’aime la direction qu’on prend. Bien sûr ce n’est pas le résultat qu’on voulait ce soir mais c’est un processus long". En espérant que LBJ retrouve le costume qui lui sied le mieux : celui de héros. De bout en bout d’un match cette fois-ci.