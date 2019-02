LeBron James revient et gagne, Philadelphie fait tomber Golden State

Le joueur : James revient montrer la voie

Après 17 matches d’absence, LeBron James était forcément un peu rouillé. En difficulté avec son tir, le quadruple MVP a tout de même posté 24 points, 14 rebonds et 9 passes pour mener ses Lakers à la victoire contre les Clippers (123-120). C’est seulement après prolongation que les mauves et ors ont remporté le derby de Los Angeles. Le King avait l’occasion de tuer le match en fin de quatrième quart temps mais il a perdu le ballon sur sa dernière attaque du cercle.

En revanche, quelques minutes plus tard, James n’a pas tremblé pour mettre les siens définitivement à l’abri. Il a éteint les espoirs des Clippers avec un tir à reculons en tête de raquette. Lance Stephenson (20 points), Brandon Ingram (19 points) et Rajon Rondo (14 points, 13 rebonds, 7 passes) ont aussi contribué au succès des Lakers.

Lou Williams avait arraché la prolongation (24 points) en marquant un trois-points décisifs quelques secondes avant que James se troue sur sa dernière tentative. Les Lakers renouent donc avec la victoire. Ils ont perdu 11 des 17 matches disputés sans leur superstar et occupent désormais la neuvième place à l’Ouest juste derrière leurs adversaires du soir.

Le match : Les Sixers font tomber les Warriors !

Cette équipe de Philadelphie monte en puissance. Les Sixers ont actuellement le calendrier le plus difficile de la ligue avec douze matches consécutifs contre des équipes avec un bilan égal ou supérieur à 50% de victoires. Autrement dit, que des candidats aux playoffs. Avec en point d’orgue de ce trip un duel contre les Warriors. Le test a été passé avec brio. Joel Embiid (26 points, 20 rebonds) et ses coéquipiers ont battu les champions en titre (113-104) à l’Oracle Arena d’Oakland cette nuit !

Un superbe succès pour la jeune équipe de Philly. En plus d’Embiid, Ben Simmons a aussi inscrit 26 points avec 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et un block décisif sur Stephen Curry au moment où le meneur star des Warriors avait une opportunité de ramener son équipe à deux petits points.

Les Californiens étaient privés de Klay Thompson. En son absence, Curry a claqué 41 points avec 10 tirs primés. Kevin Durant a ajouté 25 points mais à 11 sur 24 aux tirs. DeMarcus Cousins a lui souffert face à Embiid. Il a fini avec 7 pts, 6 rbds et 6 pds en plus d’un 3 sur 11 aux tirs.

Les Sixers en sont déjà à sept victoires au cours de leurs neuf derniers matches. Surtout, ils font le plein de confiance en battant des candidats au titre.

Le choc : Milwaukee envoie encore Toronto au tapis

Les Bucks sont bien les patrons de cette Conférence Est. En battant les Raptors cette nuit (105-92), ils ont d’ailleurs assurés à leur coach Mike Budenholzer une place sur le banc lors du prochain All-Star Game. Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo seront aussi de la partie (Middleton parmi les remplaçants nommés cette nuit, Giannis est capitaine d’équipe). Ils ont fêté leur invitation avec respectivement 18 et 19 points. Ils ont été les moteurs de la victoire de Milwaukee.

Il y a aussi deux All-Stars à Toronto mais ils n’ont pas vraiment pesé cette nuit. Kawhi Leonard a compilé 16 points et 8 rebonds à 7 sur 20 aux tirs. Kyle Lowry était limité à 10 points. Non retenu après avoir été pressenti, Pascal Siakam a inscrit 28 points. Ça n’a pas empêché les Bucks de s’imposer une nouvelle contre les Raptors et de consolider ainsi leur première place au classement.

Les Français : Panne d’adresse pour Evan Fournier

Evan Fournier a joué 36 minutes cette nuit mais il n’a marqué que 7 points avec un vilain 3 sur 11 aux tirs. Néanmoins, l’arrière a trouvé d’autres moyens de contribuer à la victoire du Magic (107-100 contre les Pacers) en distribuant notamment 6 passes décisives.

Tous les scores

Magic – Pacers : 107-100

Raptors – Bucks : 92-105

Spurs – Nets : 117-112

Warriors – Sixers : 104-113

Pistons – Mavericks : 93-89

Clippers – Lakers : 120-123